Seade detecta expansão do setor de Tecnologia e Comunicação em SP

Do Diário do Grande ABC



13/11/2022 | 00:01



O índice de volume de serviços no Estado de São Paulo no mês de agosto superou em 13,6% o volume atingido no período pré-pandemia (fevereiro de 2020), segundo estudo da Fundação Seade a partir da Pesquisa Mensal de Serviços realizada pelo IBGE. No mesmo período, o país registrou aumento de 10,1%. O melhor desempenho dos serviços em São Paulo frente ao Brasil, segundo o órgão, se deve, em especial, aos resultados superiores em duas das cinco atividades acompanhadas pelo IBGE. O principal destaque é no segmento de serviços de informação e comunicação, com expansão de 27,8% contra crescimento de 14,1% verificado no país.



Frase

“Esse resultado reforça a importância dos serviços vinculados ao segmento de TIC (Tecnologia, Informação e Comunicação) para a economia paulista”, comentam as analistas Mônica Landi e Margret Althuon, autoras do estudo.

Transportes também

O segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios cresceu 24,8% no estado e 20% no país. Foi impulsionado, principalmente, pela expansão do volume de serviços relacionados ao transporte de cargas, bem como ao transporte de passageiros.

Economia em alta

Outro relatório do Seade aponta crescimento da economia em quase todas as regiões paulistas no segundo trimestre de 2022. O Estado avançou 1,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior e 2,3% em relação ao segundo trimestre de 2021, segundo os dados do Produto Interno Bruto (PIB) apurados pela fundação. A pesquisa indica que no 2º trimestre, os resultados foram positivos em 14 das 16 regiões do Estado. As regiões paulistas que mais se destacaram foram a de Ribeirão Preto (3,8%), S.J.do Rio Preto (3,6%), Registro (3,5%), Bauru (3,0%), Barretos (2,9%) e as Barretos e Franca com crescimento de 2,9%.





Crescimento por regiões

Em relação aos últimos quatro trimestres em comparação aos quatro trimestres imediatamente anteriores, todas as regiões apresentaram crescimento, com destaque para os resultados das regiões de Itapeva (6,9%), Santos (6,4%), Ribeirão Preto (5,5%) e Sorocaba (5,2%).

Índices por regiões

Desempenho do PIB por Região Administrativa – 2º trimestre de 2022

• Ribeirão Preto 3,8%

• S. J. Rio Preto 3,6%

• Registro 3,5%

• Bauru 3,0%

• Barretos 2,9%

• Franca 2,9%

• Central 2,5%

• Campinas 2,1%

• Sorocaba 1,6%

• Itapeva 1,3%

• Presidente Prudente 1,3%

• RM de São Paulo 1,2%

• S.J. dos Campos 0,5%

• Santos 0,2%

• Araçatuba -0,1%

• Marília -0,3%





E mais

• Em 2021, a Região Metropolitana de São Paulo permaneceu tendo a maior participação no total do PIB paulista com 51,7%, seguida pela região de Campinas (19,8%) e S. José dos Campos (5,8%).

• No 2 º trimestre de 2022, a economia paulista atingiu, em valores correntes, R$ 796,4 bilhões. Desse total, a Região Metropolitana de São Paulo participa com quase R$ 414 bilhões. O restante é dividido entre o Interior Paulista e o Litoral.

Empregos: recorde em 2022

Nos primeiros nove meses de 2022, o Estado de São Paulo apresentou saldo de 596 mil novos empregos, apontando crescimento de 4,7%. Esse saldo representa 28% dos empregos criados no país (2,1 milhões), de acordo com estudo da Fundação Seade com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Destaques

Já no acumulado de 12 meses foram gerados 662 mil empregos formais no Estado (5,3%), devido ao aumento nos serviços (404 mil), no comércio (120 mil), na indústria (81 mil) e na construção (66 mil) e à redução na agropecuária (-9 mil). No mesmo período, os desempenhos mais expressivos ocorreram na capital (226 mil), nos demais municípios da Região Metropolitana de São Paulo (121 mil) e nas regiões administrativas de Campinas (109 mil), Sorocaba (40 mil) e São José dos Campos (32 mil). Estas regiões responderam por 80% dos empregos gerados no Estado.

Resultado mensal

Ente agosto e setembro, o emprego formal variou 0,5% no Estado de São Paulo. Foram gerados 61 mil empregos, o que decorreu de 587 mil admissões e 526 mil desligamentos. Com este resultado, o estoque de empregos formais no estado chegou a 13,2 milhões. Em setembro, destaca-se o aumento de empregos na capital (17,9 mil) e nos demais municípios da RMSP (15,4 mil). Em seguida, as regiões com melhores resultados são Campinas (8,3 mil), São José dos Campos (4,4 mil) e Sorocaba (3,8 mil).

Setores

A atividade com maior variação relativa foi a construção (0,7%), seguida pelo comércio (0,5%), indústria (0,4%) e o agregado dos serviços (0,5%) – neste último, destacam-se as atividades administrativas e serviços complementares (13 mil).





Breves paulistas

• A rede de supermercados e drogarias Coop vai investir R$ 22 milhões em duas novas unidades em Santo André, gerando 200 empregos diretos no município.

• A MillerKnol, um conjunto de marcas que inclui a Herman Miller, Knoll, Edelman dentre outras, inaugurou seu novo centro de distribuição em São Bernardo do Campo.

• A startup NanoBoost, de Franca, vai apresentar à COP-27 no Egito projeto para a solução no aumento da eficiência na conversão de energia solar em elétrica.

• A Alstom inaugurou a ampliação de sua fábrica de material rodante em Taubaté.

• Sorocaba receberá no início de 2023 a nova planta da indústria Valmet Celulose, Papel e Energia. Investimento de R$ 30 milhões.