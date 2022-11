ABC Paulista, startups e investidores

André Castilho



11/11/2022 | 11:57



Muito se fala sobre o reposicionamento do Grande ABC como um polo da indústria tecnológica como um todo. Mas, na prática, ainda há muito o que ser feito para que esta nova realidade se abra por inteiro, já que antes a economia regional estava quase que exclusivamente centrada na indústria automotiva. Diversas iniciativas, como o ABC Valley (comunidade de inovação e startups do ABC Paulista), o ITESCS (Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul), o ABC Jobs (plataforma de empregos gratuita da comunidade), o Parque Tecnológico de Santo André e a Agência de Desenvolvimento do Grande ABC, têm lutado por essa "virada de chave".

Com o mesmo objetivo, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul tem investido em um trabalho com startups, por meio da constituição, em parceria com a empresa Biosphere, do Hub de Inovação USCS-Biosphere, que já apresenta seus primeiros resultados e por isso começa a atrair investidores à região.

Na proposta da USCS, um fator que impacta na mudança de paradigmas e cenários é a ênfase na busca da redução da mortalidade das startups. Ao passarem pelo programa de aceleração do Hub, os empreendimentos têm 75% de redução de chance de mortalidade. Esse fator, segundo a Biosphere, está diretamente relacionado à metodologia exclusiva do hub. Pelo método adotado, há desde logo um investimento por parte da cadeia de fornecedores nas startups selecionadas. Além disso, as startups ingressam imediatamente em programas públicos de fomento à inovação, ciência e tecnologia, como é o caso do Programa PIPE da FAPESP. Ao mesmo tempo, as startups participam de processo de aceleração, que é estruturado em 3 fases: fase de estresse de modelo; fase de marketing e vendas, e; fase financeira. No total, o programa do Hub USCS-Biosphere tem duração de 9 meses, que possibilita às startups acesso a linhas de capital, e recursos financeiros.

As startups vivenciam também o que, no Hub USCSBisophere, chamamos de "Houston 3" (uma brincadeira com a famosa frase dita durante a missão Apollo 11 "Houston, we''ve had a problem!"). Trata-se de uma preparação para que as startups participem com soluções concretas a problemas colocados pelo mercado, em eventos como o "Demoday".

O Demoday (dia de demonstração) é o evento final que visa conectar as startups que apresentaram o melhor desempenho durante o programa aos investidores, fundos de investimentos, ventures capital e corporações que investem em inovação aberta. O Hub de Inovação USCS-Biosphere realizará o seu primeiro Demoday na quarta-feira, às 17:30h, no auditório do Campus Barcelona da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), na Avenida Goiás, 3400, Barcelona, São Caetano. O evento é aberto ao público e os ingressos (gratuitos) estão disponíveis na plataforma de tickets online Sympla.

Para esta edição, foram selecionadas 7 das 12 startups que ingressaram no programa. São startups das áreas da Gestão, Saúde, Educação, Recursos Humanos e Mobilidade. São elas: OBAA - Plataforma HealthTech com solução voltada para a regulação da saúde, controle de agendamentos e rastreamento do transporte; BOOKBUSTER - Marketplace EdTech com solução voltada para a troca, compartilhamento e venda de livros usados; RECRUTA-IMOB - Plataforma HRTech focada nos desafios de contratação, capacitação e retenção do mercado imobiliário; E-DATIK - Software EdTech com foco no baixo engajamento de alunos e do alto tempo dos planejamentos de projetos educacionais; D+P - Plataforma B.I. com solução que apresenta diagnósticos de 13 dimensões da gestão empresarial; BAIKI - HardTech de micro mobilidade elétrica, com impacto social e geração de renda; LUDES - Clube de assinatura ContentTech que auxilia pais e mães em atividades com seus filhos.

Estes projetos hoje desenvolvidos no Hub USCS-Biosphere chegam ao Demoday em diferentes pontos de maturidade. Desses, cinco representavam apenas um Power Point no primeiro dia do programa. Hoje, estão preparados para serem apresentados ao mercado. Isto, sem dúvida, é motivo de celebração, independente de todas elas (as startups) conseguirem ou não saírem com aportes de investimentos resultantes do Demoday.

Há também que se enfatizar que todo o ecossistema colaborou para isso. Desde a comunidade do ABC Valley, passando pelos esforços da universidade, das autoridades públicas de São Caetano e Região do ABC, das entregas e engajamento das startups e por todos os parceiros e patrocinadores.

Esta coluna foi escrita por André Castilho, COO e responsável pelos programas de aceleração do hub USCS-Biosphere.