Obituário - 12 de novembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/11/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Antonia Campaci Alledo, 96. Natural de Campinas (SP). Residia no Jardim do Sol, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ana Kilbertus Maygar, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Capuava, em Mauá. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Geraldo Germano, 91. Natural de Santa Bárbara do Oeste (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Petronilho Pereira, 84. Natural de Campo Formoso (BA). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Loyde Cuba, 78. Natural de Alto Alegre (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivonete Silva de Oliveira, 70. Natural de Taubaté (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Izaura de Souza, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Henrique da Silva Menezes, 66. Natural de Catende (PE). Residia na Cidade São Mateus, em São Paulo, Capital. Costureira. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Ana de Camargo Barreira, 89. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Mário Gigino Antonucci, 85. Natural de Itália. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Maria Leonilda Canal Chuffe, 84. Natural de Bariri (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Lindinalva de Barros Silva, 83. Natural de Brejão (PE). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Eduardo Martins castro, 81. Natural da Espanha. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Gilberto Araújo Nunes, 80. Natural de Mairi (BA). Residia em Nova Baeta, São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Arlindo Conceição Barbosa, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Benedita Santana de Jesus Carlos, 71. Natural de Adustina (BA). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Akira Ikehara, 67. Natural de Pompéia (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Maria Lucimar Moura Fontes, 60. Natural de Picos (PI). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Anísio Rodrigues, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila das Paineiras, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Leandro de Lima Santos, 38. Natural de Junqueiro (AL). Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Juvelina Buosi Paiola, 99. Natural de Cedral (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Memorial Phoenix.

Concetta Giovina Luxenani, 94. Natural da Itália. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Montoan, 87. Natural de Campestre (MG). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

Nair da Cruz, 87. Natural de Agudos (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sidney Torcolachi, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Antonio Roberto Ribas, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Caetano. Dia 6. Jardim da Colina.

Marcos Massahiko Kudaka, 57. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Comerciante. Dia 6, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Cristiano Ricardo de Medeiros, 49. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Benedicta Aparecida Queiroz, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Bezerra Santiago, 81. Natural de Solonópole (CE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 6, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Renato Moura, 68. Natural do Estado de Alagoas. Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Leonardo Guelli de Queiroz, 63. Natural de São Geraldo (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Antonia Aparecida Granzote, 85. Natural de Penápolis (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Helena Braz Alves, 81. Natural de Garça (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Pensionista. Dia 6, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Jair Torres de Oliveira, 65. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.