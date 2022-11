Star Center Climatização inaugura nova sede

Da Redação



11/11/2022 | 09:54



A Star Center Climatização está investindo R$ 15 milhões na nova sede em Diadema. A nova área possui 8.000m² e está localizada na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, no Centro da cidade. A empresa é integrante da holding GRSC, que também administra a DuctAir (fabricante de dutos) e a Star Center Service (manutenção de sistemas de ventilação).

As três empresas estavam em Santo André, mas a demanda do mercado orientou esta mudança. De olho no PIB do setor de refrigeração e ar condicionado, que deverá crescer 5,5% em relação ao ano passado e ultrapassar o faturamento de R$ 37 bilhões, segundo a Abrava (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento), o novo local centraliza as ações das três marcas, que tem atuação nacional. O evento de inauguração ocorreu anteontem (9).

A princípio não ocorrerão novas contratações e o quadro dos cerca de 600 trabalhadores se mantém. "Para reduzir os custos e garantir a qualidade e segurança de nossos clientes, estamos alinhando o processo para envio dos itens pré-fabricados para as obras. Além disso, ao longo do ano, realizamos várias visitas técnicas em eventos internacionais em busca de benchmarking", explica o CEO, Edson Alves. Neste ano, a projeção da holding é crescer 40% em comparação a 2021 e, em 2023, mais 30%.