Produção industrial do Reino Unido cai 3,1% no confronto anual de setembro

11/11/2022 | 07:55



A produção industrial do Reino Unido teve queda de 3,1% em setembro, na comparação anual, informou nesta sexta-feira, 11, o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam recuo maior, de 3,7%.

Em comparação com agosto, a produção da indústria do país cresceu 0,2% em setembro. A expectativa dos analistas, neste caso, era de avanço de 0,3%.

Apenas no setor manufatureiro, houve estabilidade em setembro ante agosto e queda de 5,8% no confronto anual. O projetado para esse segmento era recuo de 0,2% no mês e de 6,5% na comparação com igual mês de 2021.

O ONS ainda informou que dados de agosto foram revisados. A produção industrial do Reino Unido recuou 1,4% ante o mês anterior e teve baixa de 4,3% na comparação anual em agosto, segundo a revisão, resultados menos negativos do que as quedas de 1,8% e 5,2%, respectivamente, antes calculadas.