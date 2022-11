Guarda Civil Municipal de São Caetano captura foragido da Justiça

Da Redação



10/11/2022 | 09:56



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul realizou na madrugada de quarta-feira (9) a captura de um homem de 35 anos, no Complexo Viário Luiz Olinto Tortorello, no Bairro Fundação.

O homem, que havia sido condenado no Estado de Rondônia por tentativa de homicídio e diversas ameaças, foi conduzido à Delegacia Sede e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Durante o patrulhamento preventivo, a ROMU (Rondas Municipais) avistou um homem sentado na via pública, em local desocupado. A suspeita fez com que os patrulheiros abordaram o homem, solicitando seus documentos de identificação pessoal, o que não foi apresentado. Ao consultar seu nome no banco de dados foi constatada a existência de mandado de prisão como procurado pela Justiça, que o homem estava foragido desde setembro de 2021.