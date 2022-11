São Caetano tem 1º Encontro Multicultural de Inclusão Social

Da Redação



08/11/2022 | 10:38



São Caetano realiza nesta semana o 1º EMIS (Encontro Multicultural de Inclusão Social), numa parceria entre as secretarias de Assistência e Inclusão Social, dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida e de Cultura. As primeiras apresentações ocorreram na noite de segunda-feira (7) - o evento seguirá até amanhã (9), no Teatro Santos Dumont.

O EMIS reúne apresentações culturais realizadas por instituições sociais da cidade, com intuito de possibilitar a todos os assistidos mergulharem nas mais diversas áreas do universo cultural, trazendo suas famílias e amigos, e oferecendo a troca de experiências, criações e atividades lúdicas.

Participam o CIVE (Centro de Integração Vitor Eduardo), Núcleo de Convivência Menino Jesus, Lar Bom Repouso, Escola Metodista de Educação Especial O Semeador, Associação Ponte, Associação Patrulheiros Mirins e Casa Padre Luis Scrosoppi, além da Escola Municipal de Bailado.