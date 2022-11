Ana Maria Braga coloca Caco Barcellos em saia justa ao falar sobre ex-namorada ao vivo; entenda!

04/11/2022 | 13:10



Ops! Ana Maria Braga acabou mexendo numa ferida de Caco Barcellos durante o Mais Você desta sexta-feira, dia 4.

A apresentadora falou sobre o visual jovem e apaixonado que o jornalista tem carregado ultimamente. E, até aí, tudo bem! O problema foi que ela atrelou o fato à ex-namorada de Caco, mas claro, sem saber que os dois tinham terminado o relacionamento.

- Ele está com um olhar, ele tem olhos azuis, lindos por sinal. Ele está bem, me parece feliz, e a gente foi descobrir que a responsável por isso tem nome, é Carla Tilley, uma promotora de justiça. Me conta um pouco de como vocês se conheceram, pediu Ana Maria.

O jornalista revelou que conheceu a promotora de justiça em uma situação difícil, logo após a perda de dois filhos por causa de um erro médico. Um tempo depois, o casal teria se apaixonado e decidido ficar junto, mas as coisas não foram tão fáceis assim:

- Ela teve uma importância muito grande na minha vida. Por eu ser dedicado demais ao trabalho, acho que descuidava um pouco das relações afetivas, ela me trouxe um certo equilíbrio. É uma pena, porque agora a gente está afastado, devido a um erro meu. Mas tenho esperança.

O jornalista ficou com a voz um pouco embargada para falar do assunto, mas Ana Maria tentou lidar da melhor forma e fez um pedido público para que Carla volte com o amado.

- Carlinha, oh Carlinha. Aí que intimidade, desculpe. Mas eu acho que amor são momentos difíceis de encontrar na vida da gente. Eu acho que errar todo mundo erra, mas a gente aprende com os erros, disse a apresentadora.

No final do programa, Caco revelou que deseja escrever um livro sobre o romance entre os dois, pois foi um período de muitas aventuras, cheias de emoções, que merecem ser contadas ao público.

E nas redes sociais os fãs já começaram a se comover com a história e passaram a pedir que a promotora de justiça dê uma nova chance ao jornalista. E aí, será que rola?