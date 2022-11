Zona do euro/S&P Global: PMI composto recua a 47,3 em outubro, mínima em 23 meses

04/11/2022 | 07:06



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que abrange a indústria e serviços, caiu de 48,1 em setembro a 47,3 na leitura final de outubro, para a mínima em 23 meses, informou nesta sexta-feira, 4, a S&P Global. O PMI apenas do setor de serviços da zona do euro teve queda de 48,8 em setembro a 48,6 em outubro, na mínima em 20 meses, mas um pouco acima da previsão de 48,2 dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.