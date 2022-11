Ex-marido de Jojo Todynho revela que quer ficar com muitas mulheres: -A lista está grande

02/11/2022 | 16:11



Livre, leve e solto! Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, o ex-marido de Jojo Todynho anunciou no último sábado, dia 29, que o seu casamento com a cantora tinha chegado ao fim. Lucas Souza ainda abriu o jogo e revelou que desde a primeira briga que o casal teve, quem estava errada era a famosa.

Porém, apesar de ter colocado a boca no trombone, o militar ainda continua sendo alvo de diversas polêmicas. Isso porque, de acordo com alguns portais de fofoca, o ex-marido de Jojo já superou a separação e está saindo com outras mulheres. Irritado com as últimas acusações, Lucas voltou às redes e deixou bem claro que a lista de mulheres com quem quer ficar está grande:

- Eu estou solteiro. Então, se for pra notificar qual mulher que eu estou ficando vocês vão ter trabalho. A lista está grande. Eu faço da minha vida, o que quiser. Eu fico com quem eu quiser.

Em seguida, Lucas mandou uma indireta para Jojo:

- Eu santinho levei um pé na bunda.

Por fim, ele deixou bem claro que o flagra feito na noite da última terça-feira, dia 1º, durante uma festa, não foi nada além de um amigo ajudando sua amiga:

- Sobre a menina que saiu aí, ela é minha amiga. Eu conversei com ela, não tem nada. Só para não expor mais uma pessoa. A gente estava junto e em um momento peguei na mão dela para sair da muvuca.