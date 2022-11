Olha ela! Jojo Todynho posta vídeo rebolando e ironiza comentários: Olha eu chorando

02/11/2022 | 09:10



Jojo Todynho colocou o cropped e reagiu! Após o fim do seu casamento com Lucas Souza, a cantora aproveitou a noite carioca em grande estilo em uma balada.

Com um look amarelo e curtinho, Jojo dançou, rebolou e posou para fotos com algumas pessoas no local. Através dos Stories, a recém solteira surgiu ao lado de um homem, que escreveu:

A cara da Jojo de quem estava chorando. Voltou com tudo.

Em outro vídeo, ela apareceu rebolando muito:

Olha eu chorando, escreveu a cantora.

Eita!

Nos últimos dias, Jojo revelou que estava se sentindo muito mal, mas ainda não sabia o motivo. Nesta quarta-feira, dia 2, ela postou uns vídeos e falou que ainda estava com muita dor no estômago, mas o seu médico a proibiu de ir ao hospital.