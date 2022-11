Carla Diaz e Felipe Becari estão noivos: Que seja eterno, que seja verdadeiro, que seja completo

02/11/2022 | 09:10



O amor está no ar! Carla Diaz e Felipe Becari estão noivos. A novidade foi compartilhada nas redes sociais com um carrossel de registros apaixonantes.

ELA DISSE SIM! Sim ao amor, à cumplicidade, à lealdade e aos melhores sonhos que construímos juntos desde o 1º dia em que nos conhecemos! Difícil explicar o inexplicável, não é mesmo? Mas o sentimento de certeza desde a 1ª vez que a vi me fez acreditar que ainda é possível acreditar naqueles cenários que tanto desenhamos, longe da perfeição, mas onde caminhos lado a lado com a segurança de que sentimentos de amor, sim, formam a base de qualquer família, escreveu Becari.

Em seguida ele finalizou e declarou todo o seu amor:

Carla Diaz que você tenha a certeza do tanto que amo e admiro a mulher grandiosa que você é. Mais do que agora noivo, sou seu fã nº 1 e agradeço todas as manhãs pela oportunidade de escrever esses lindos capítulos com você. Que seja eterno, que seja verdadeiro, que seja completo. Te amo, com todo carinho e respeito. Seu noivo, Felipe Becari.