Ensinamentos econômicos

Sandro Renato Maskio



01/11/2022



Os anos recentes têm nos ensinado alguns elementos importantes sobre economia. A partir destes também poderemos desvendar alguns dos desafios a serem enfrentado pela equipe de governo.

A primeira observação diz respeito ao crescimento econômico. Na última década, mesmo antes da pandemia, o mundo, assim como o Brasil, já apresentava uma redução no ritmo de crescimento econômico. Movimento agravado com a emergência da pandemia. A redução do ritmo de crescimento econômico, dado pela redução do ritmo de produção e geração de riqueza, revelou seu reflexo sobre a redução das oportunidades de negócio e na elevação das taxas de desemprego. Sem crescimento econômico, é a qualidade de vida média da sociedade, a maior tenderá a ser a desigualdade entre as regiões e grupos sociais.

A pandemia revelou a importância da estrutura produtiva para o seu funcionamento. Um dos efeitos produtivos mais fortes provocados pela restrição de circulação de bens e pessoas foi a desorganização das cadeias de produção ao redor do mundo, após cerca de quatro décadas de internacionalização produtiva. Esta desorganização tem provocado obstrução ao restabelecimento de diversas cadeias de produção, revelado em especial pelo desarranjo entre a demanda por insumos produtivos, realizada pelos países mais industrializados, e a capacidade de oferta dos mesmos.

Não por acaso, nos últimos anos, temos enfrentado a elevação dos preços dos insumos de base no mercado internacional, como aço e cobre, entre outros, pressionando a elevação dos custos de produção e os preços finais.

Os alimentos também apresentaram forte elevação de preços no mercado internacional, provocada pela forte desaceleração das cadeias de fornecimento internacional nos períodos mais críticos da pandemia, e a posterior dificuldade de reorganizar os fluxos comerciais.

Como resultado, o mundo tem se defrontado com o desafio dos efeitos da inflação, que contaminam os níveis internos de preços de diversos países. A guerra entre Ucrânia e Rússia apenas contribuiu para agravar este contexto de desequilíbrio entre oferta e demanda no cenário internacional.

Como resposta, para tentar amenizar os efeitos adversos de um período que já vinha apresentando baixo crescimento econômico, e foi atingido de frente pela contração provocada pela pandemia, os governos têm se lançado a realizar grandes esforços para fomentar a recuperação da atividade econômica e atender a elevação da demanda por serviços públicos e auxílios aos mais carentes, em um contexto de considerável ampliação da pobreza.

Contudo, a dívida pública, que já vinha se ampliando em um ritmo mais rápido que a riqueza, apresentou forte ampliação após 2019. O custo desta ação, que se faz necessária, será diluído ao longo do tempo, quando os títulos públicos tiverem de ser amortizados (pagos). As sociedades que mais sofrerão serão aquelas em que os governos têm de praticar uma taxa de juros mais elevada para conseguir captar recursos financeiros para financiar seus déficits orçamentários.

Visto toda esta amarração, além de esclarecer a interdependência dos eventos econômicos, também parece nítido a complexidade do cenário econômico internacional. Para diversos analistas, estamos apenas iniciando um período que tenderá a ser marcado pela organização de uma nova ordem econômica mundial.

O próximo governo terá de apresentar competência e estratégia para atuar em um cenário adverso, com muitos fatores que não estão no raio de governabilidade interna do País.

Material produzido por Sandro Renato Maskio, coordenador de Estudos do Observatório Econômico e professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Metodista de São Paulo