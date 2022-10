Roma sofre com um a mais, mas Volpato e El Shaarawy selam vitória sobre o Verona

31/10/2022 | 16:57



A Roma jogou com um homem a mais desde os 36 minutos do primeiro tempo, mas sofreu para vencer o Hellas Verona por 3 a 1 nesta segunda-feira, no encerramento da 12ª rodada do Campeonato Italiano. Depois de sair atrás no placar, viu o autor do gol adversário ser expulso minutos depois e conseguiu empatar antes do intervalo. A virada, contudo, demorou. O segundo gol, marcado pelo garoto Volpato, de 18 anos, e o terceiro, um golaço de El Shaarawy, só saíram nos minutos finais.

A vitória no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, recupera a equipe comandada por José Mourinho após derrota para o Napoli na rodada passada e a coloca na quarta colocação do Italiano, com 25 pontos, um a menos que o terceiro colocado Milan. O Hellas Verona, por sua vez, soma a sétima derrota seguida e ocupa a vice-lanterna, com apenas cinco pontos.

O principal personagem do primeiro tempo da partida desta segunda-feira foi o polonês Pawel Dawidowicz, zagueiro do time da casa. Responsável por marcar o gol que abriu o placar no Marcantonio Bentegodi, aos 27 minutos, foi expulso menos de dez minutos depois, após revisão do árbitro de campo na tela do VAR. No lance, o defensor foi imprudente ao dar uma voadora para tentar alcançar a bola no ar e acertou o joelho de Zaniolo.

Depois de empatar com um gol de Zaniolo, aos 46 do segundo tempo, a Roma teve muita dificuldade de aproveitar a superioridade numérica ao longo do segundo tempo, mas contou com a qualidade individual de alguns atletas para buscar a virada e selar a vitória. Aos 43, um bonito lance de Matic pela esquerda terminou em passe para Volpato bater de chapa no canto do goleiro Montipo. Já nos acréscimos, El Shaarawy driblou Montipo com um toque sutil por cima dele e bateu para marcar um golaço.