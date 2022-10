Ator e cantor sul-coreano Lee Ji-Han morre na tragédia de Itaewon

31/10/2022 | 12:10



Triste notícia! A agência responsável por gerenciar a carreira do ator e cantor sul-coreano Lee Ji-Han confirmou que ele morreu aos 24 anos de idade na tragédia de Itaewon. O famoso bairro da Coreia do Sul hospedou a sua tradicional celebração de Halloween após uma pausa de dois anos por conta da pandemia e contou com uma superlotação e tumulto, que ocasionou um alto número de mortos e feridos - com o presidente Yoon Suk-yeol declarando luto nacional pelas vítimas.

Em um comunicado publicado no Instagram, a empresa 935 Entertainment lamentou a morte do artista que participou da segunda temporada do reality show Produce 101 e atuou no web drama Today Was Another Nam Hyun Day.

Esta é a 935 Entertainment & 9 Ato Entertainment. É de partir o coração cumprimentá-lo com uma notícia triste. O ator Lee Ji-han, um precioso membro da família da 935 Entertainment e da 9 Ato Entertainment, se tornou uma estrela no céu e nos deixou. Estendemos nossas mais profundas condolências à família enlutada que está profundamente triste com a perda repentina e a todos aqueles que amam, valorizam e sofrem junto com o ator Lee Ji-han. O ator Lee Ji-han era um amigo caloroso para todos. O ator infinitamente brilhante e inocente Lee Ji-han, que sempre sorria brilhantemente e se cumprimentava bravamente, era tão bom em seus olhos, e era difícil acreditar que ele não podia mais vê-lo. Por favor, veja o caminho final do ator Lee Ji-han, que nos deixou muito rápido. Nós, 935 Entertainment e 9 Ato Entertainment, lembraremos por muito tempo a imagem do ator Lee Ji-han, que brilhou lindamente com sua paixão apaixonada por atuar. Mais uma vez, enviamos nossas mais profundas condolências ao falecido em sua última jornada.