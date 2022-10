Grávida e fazendo aniversário, Gabriela Pugliesi faz reflexão: Não existe eu, existe nós

30/10/2022 | 13:11



Aniversariante do dia! Neste domingo, dia 30, Gabriela Pugliesi completou 37 anos de idade. Grávida de seu primeiro filho, Lion, a influenciadora aproveitou a data para refletir sobre como sua vida e prioridades mudaram. Através do Instagram, Pugliesi publicou uma linda foto de seu barrigão pintado com um leão.

Eu costumava rodar o mundo para comemorar meu aniversário. Era cada ano em um lugar, nessa ideia de buscar felicidade em algo externo. Hoje completo 37 anos de idade, estou na minha casa e meu mundo todo está em mim. Meu filho está chegando, fruto de um amor tão lindo, e tão inesperado. Todas as aventuras, a ansiedade, a correria, o fazer tudo ao mesmo tempo abriram espaço para uma paz, uma sensação de completude, de chegar no topo da montanha depois de muita maratona. Eu vivi pra chegar nesse lugar, e eu sei que ainda nem entendi o que esta por vir.

Além de falar que seus planos mudaram gradativamente por conta da nova adição à família, Gabriela também deixou bem claro que está cada vez mais aprendendo consigo mesma:

Eu sei que tudo que eu pensava que sabia sobre a vida vai virar uma lembrança de quando eu achava que sabia tudo, mas quando a gente acha que sabe tudo, que controla tudo vem o universo para te mostrar que você não entendeu nada. E isso é magico! Minha maior aventura e maior viagem começa agora, com a maternidade. E hoje eu só consigo agradecer por ter saúde para poder gerar esse filho. Hoje, minha vida, que sempre foi minha, agora é dele.

Por fim, ela fez uma linda declaração para o pequeno. De acordo com ela, agora sua vida é o filho:

Foram 37 anos vividos para mim, e isso não existe mais. Não existe mais eu. Existe nós.Tudo que eu entendia sobre amor tem um novo significado e eu sei que no próximo aniversário, que meu filho terá 1 ano de idade, eu vou voltar aqui e falar: Eu achava que sabia tudo?