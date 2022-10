6 podcasts do Spotify para entrar no clima do Halloween

29/10/2022 | 14:41



Halloween chegando, e o Spotify fez um estudo sobre os hábitos de consumo de podcasts e selecionou 6 dos podcasts de sua plataforma, voltados para ao gênero de terror e crimes reais. Confira:

Assassinos em série

Assassinos em série é uma produção da Spotify e Parcast, que faz uma entretida e profunda análise psicológica da mente, dos métodos e das loucuras dos mais notórios assassinos em série do mundo, na esperança de entender melhor seus perfis psicológicos. Com a ajuda de pesquisas intensas e exclusivas, eles mergulham em suas vidas e histórias.

Café com crime

A cada episódio quinzenal do Café com Crime, são contadas diferentes histórias de crimes que ocorreram no Brasil - sejam os nacionalmente famosos, como o caso de Elize Matsunaga, ou os mais desconhecidos entre o público. Entre os casos já contados no podcast, estão o assassinato de Daniella Perez, o caso da Escola Base, caso Serrambi e os crimes do Maníaco do Parque.

Quinta Misteriosa

Toda quinta-feira, Jaqueline Guerreiro conta um caso de crime real em seu podcast, o Quinta Misteriosa, que também é um quadro em seu canal do YouTube. Diferente do Café com Crime, ela aborda histórias de crimes nacionais e internacionais, como o Caso Evandro e o assassinato de Maurizio Gucci.

Os fantasmas nos divertem

Esse é um podcast de comédia sobrenatural, liderado pelas jornalistas Juliana e Renata, que contam e comentam as lendas urbanas e histórias de terror mais assustadoras com um toque de experiências pessoais e paranormais, além de relatos e piadas dos ouvintes.

Mundo Freak Confidencial

Com uma bancada de investigadores que levam o assunto da paranormalidade e dos casos misteriosos muito a sério, o Mundo Freak Confidencial tenta equilibrar conversas leves e divertidas com acontecimentos raros que conseguem deixar qualquer cético com a pulga atrás da orelha.

1001 Crimes

O podcast comandado por Bruna, Fabi e Jéssica funciona como uma mesa de bar para aficionados por crimes reais. Em um papo descontraído, elas se aprofundam e falam detalhadamente sobre casos macabros que aconteceram em diferentes partes do mundo.