A região e os presidentes. Os 946 eleitores de 1898. Três seções em 1903. Flaquer na convenção de 1909. Pandiá Calógeras, um ministro entre nós.

Enquanto houve eleições federais, a região participou. Foi assim na República Velha, tempo dos coronéis. Sentimos saudades das urnas, como todo o País, na fase getulista sem eleições nacionais de 1930 a 1945. Voltamos a vibrar e fomos às urnas no primeiro pleito após o Estado Novo.

A região participa das eleições de Dutra, Getúlio, Juscelino e Jânio. Volta a sofrer entre a queda de Jango e a eleição indireta de Tancredo Neves que abriu caminho para a posse de Sarney.

Vem o impeachment de Collor. As vitórias de FHC, Lula – o metalúrgico do ABC – e Dilma. Alcança-se a vitória de Bolsonaro sobre Haddad, em 2018. E o Grande ABC, como todo o País, sorri com a democracia consolidada.

De repente, 2022. E agora? Melhor retornar no tempo.

1898

Na eleição de Campos Sales, votam 946 eleitores do então Município de São Bernardo, divididos em cinco seções eleitorais.

1903

Cai o número de eleitores locais a 345 para uma eleição suplementar para escolha do vice-presidente da República, na vaga de Silviano de Almeida Brandão, eleito em 1902 e que faleceu no cargo.

1909

A Câmara de São Bernardo indica o chefe político local, José Luiz Flaquer, para a convenção nacional no Rio de Janeiro para a escolha dos candidatos republicanos a presidente e vice da República ao quadriênio 1910-1914.

Década de 20

Um ex-ministro da República na década de 1910, João Pandiá Calógeras, vem morar na região para presidir a Conac (Companhia Nacional de Artefatos de Cobre), em Santo André. Permanece no cargo entre 1923 e 1929.

1929

Os seis vereadores do Município de São Bernardo assinam moção de apoio à chapa Júlio Prestes-Vital Soares à presidência e vice da República.

1930: REVOLUÇÃO OU GOLPE?

Júlio Prestes ganha, mas não assume. Quem assume é o segundo colocado, Getúlio Vargas. Do governo provisório ao Estado Novo serão 15 anos da primeira fase getulista.

No Grande ABC, do velho PRP, caiu todo mundo, inclusive os vereadores e o prefeito, coronel Saladino Cardoso Franco, que governou o velho Município de São Bernardo por 16 anos.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 29 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1984

MÚSICA – Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina do ABC anuncia para hoje (29-10-1972) show com Chico Buarque de Hollanda e MPB-4 no Estádio Municipal de Santo André.

15º Congresso de História

Rodada preliminar

Em 4 de novembro, às 10h

A programação da 15ª edição do Congresso de História e de Estudos Regionais do Grande ABC terá um evento preparatório nesta semana. A roda de conversa online “Arquitetura Moderna no ABC” será transmitida ao vivo em 4 de novembro (sexta-feira), às 10h, no canal do Consórcio ABC no Youtube (www.youtube.com/consorcioabc).

O encontro terá a participação dos arquitetos Silvia Wolff, Priscila Miura e André Bomfim, com mediação de Sílvia Passarelli, e vai debater os trabalhos de Rino Levi (1901 - 1965), Vilanova Artigas (1915 - 1985) e Jorge Bomfim (1934 - 2021).

O 15º Congresso de História do Grande ABC, que comemora os 30 anos do evento regional, será realizada de 9 a 12 de novembro em Santo André, também sede da sua primeira edição.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 30 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8218

SÃO BERNARDO – Dr. Willian Dib vai ocupar novamente a Secretaria de Saúde, conforme anúncio do prefeito eleito Walter Demarchi.

EM 30 DE OUTUBRO DE...

1917 – Prefeito Saladino anuncia a ampliação do cemitério do Alto da Serra (Paranapiacaba) e a instalação de um mercado no distrito.

1922 - Com a projeção do filme "Argilas Humanas", um curta-metragem mudo estrelado por Milton Sills, era inaugurado o Cine Central, em São Caetano, construído pela família Lorenzini na Rua Perrella, hoje Bairro Fundação.

1932 - Fundado o Sindicato dos Ferroviários de São Paulo.

1967 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ribeirão é fundada durante reunião na Câmara Municipal. Participam 26 pessoas. Valentino Redivo, o Tatu, comerciante da cidade, é o primeiro presidente.

1982 – Inaugurada a nova sede da Sociedade Cultural Brasilitália, na Vila Baeta, em São Bernardo.

