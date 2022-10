Evento em SP vai relembrar os 200 anos de luta do movimento negro no Brasil

27/10/2022 | 17:30



Nos dias 18, 19 e 20 de novembro, acontece no Expo Center Norte, em São Paulo, a II Expo Internacional Dia da Consciência Negra. O evento, promovido pela Prefeitura de São Paulo e a Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI), celebra o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Neste ano, o tema são os 200 anos de luta do movimento negro no Brasil a partir da Proclamação da Independência, com recorte para as questões da abolição. A entrada é gratuita.

O evento terá palestras com convidados nacionais e internacionais e exposições tecnológicas e sensoriais, permitindo a interação do público. Além disso, haverá apresentações musicais, entre elas shows do cantor Péricles, do grupo Fundo de Quintal, e do rapper Rincon Sapiência.

Segundo a secretária de Relações Internacionais do município de São Paulo, Marta Suplicy, a exposição vai resgatar os movimentos e as lideranças que foram esquecidas ou apagadas ao longo da história. "Vamos levar a consciência do racismo estrutural aos professores, profissionais da educação e crianças em uma formação não racista", afirmou.

Esta é a segunda edição da Expo Internacional Dia da Consciência Negra. O evento é uma das ações concebidas dentro da política pública "São Paulo, Farol de Combate ao Racismo Estrutural", lançada em 2021 pela prefeitura da cidade - em uma parceria das Secretarias municipais de Relações Internacionais e de Educação - com o objetivo é conscientizar e estimular o engajamento da população no combate ao racismo.

Na pré-estreia do evento, que aconteceu nesta quarta-feira, 26, Marta Suplicy destacou que a Expo tem um importante papel no combate ao racismo estrutural. "Temos um país com 55% da população de negros e de pardos, pessoas que não têm a mesma oportunidade que os brancos e, enquanto isso não for resolvido, não vamos virar uma verdadeira nação."

As inscrições para as palestras podem ser feitas previamente pelo aplicativo SP Antirracista, disponível para Android. A partir de novembro, as inscrições poderão ser feitas também por um site, ainda em desenvolvimento. Será possível fazer o credenciamento na porta, mas, para evitar filas, é recomenda a inscrição prévia.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA II EXPO INTERNACIONAL DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA:

Palco Principal - Dia 18/11

13h30 - 14h30 Samba da Vela convida Anderson Tobias (Show)

19h - 20h Ao Cubo (Show)

21h - 22h Majur (Show)

19/11

13h30 - 14h30 Samba de Dandara (Show)

19h - 20h30 Black Mad e DJ Easy Nylon (Baile Nostalgia)

20h30 - 22h Fundo de Quintal (Show)

20/11

10h30 - 11h40 Dexter, Marcivan, Canuto (Painel de debate sobre População Carcerária)

15h - 16h Luciana Mello e Walmir Borges (Show)

17h - 18h Luedji Luna e Rincon Sapiência (Show)

19h - 20h Péricles (Show)

Painéis

18/11

Painel 1 - "Sentido de Liberdade: Independência, Abolição, Quilombismo" - Horário: das 10h30 às 11h30

Painel 2 - "Produção Literária sob Contexto da Pós-Abolição" - Horário: das 13h00 às 14h00

Painel 3 - "Biografias Negras: Os Retratos do Brasil" - Horário: das 14h20 às 15h20

Painel 4 - "Modernismos e Modernidades: Os Lima Barreto de Hoje" - Horário: das 15h40 às 16h40

Painel 5 - "Racismo no Esporte: Futebol e Afins" - Horário: das 17h às 18h

19/11

Painel 1 - "Processos de Apagamentos: Práticas do Racismo Dentro e Fora do Ambiente Corporativo" - Horário: das 10h30 às 11h30

Painel 2 - "Sobre o Amor: O que os Mitos e a Filosofia Africana têm a nos Dizer" - Horário: das 13h às 14h

Painel 3 - "Herdeiros de Candaces: Histórias, Heranças e Literaturas" - Horário: das 14h20 às 15h20

Painel 4 - "A Filosofia pela Ancestralidade: História e Legados" - Horário: das 15h40 às 16h40

Painel 5 - "Sobre Racismo e Desigualdade ante os Medidores Sociais" - Horário: das 17h às 18h

20/11

Painel Especial - "População Carcerária" - Horário: das 10h30 às 11h30

SERVIÇO:

II Expo Internacional Dia da Consciência Negra

17 de novembro - abertura oficial

18 a 20 de novembro - aberta ao público

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo-SP

Entrada gratuita