Taxas de juros abrem estáveis após Copom e adotam viés de baixa do dólar

Os juros futuros operam ao redor da estabilidade após o desfecho da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) ter confirmado manutenção da Selic em 13,75% e repetir o tom do comunicado passado, sinalizando que não deve mexer na taxa nos próximos meses. A queda do dólar imprime um viés de queda em toda a curva.

Às 9h23, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava em 12,96%, de 12,98% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 marcava 11,87%, de 11,91%, e o para janeiro de 2027 exibia taxa de 11,75%, de 11,80% no ajuste de ontem. O dólar à vista recuava 0,39%, a mínima de R$ 5,3609.