Após abandono por motorista de aplicativo, gata é adotada

O abandono de uma gata filhote por um motorista a serviço da 99 ganhou destaque nas redes sociais no último fim de semana. A história que gerou indignação entre os internautas teve desfecho feliz. Foi o que afirmou uma moradora do bairro Assunção (São Bernardo) onde o animal foi deixado, à clínica Home Cão, que seria o destino final do trajeto.

“Depois de exibição de reportagem sobre o episódio no jornal (da TV Globo, na terça-feira), uma cliente nossa ligou e disse que viu um rapaz abandonando essa ‘criança’. Ela mora perto do lugar onde a gata foi deixada e a levou para uma outra clínica, para o atendimento de urgência. Nesta segunda-feira, duas mulheres adotaram a gata”, relatou José Jorge da Silva, veterinário e proprietário da Home Cão.

O caso teve início na noite da última quarta-feira (19), quando protetora da ONG (Organização Não Governamental) Resgatinhos, Eveline Dantas, acionou o serviço da 99 para o transporte da felina, que estava doente, até a clínica veterinária de São Bernardo. O motorista, que alegou não ter localizado o destino, abandonou a gata na Avenida São Jorge, a cerca de 700 metros de distância do endereço da Home Cão. O motorista, que teve o trajeto acompanhado por profissional da clínica e pela tutora da gata, informou que não encontrou o destino, sem dizer o que aconteceu com o animal. Boletim de Ocorrência foi registrado no 101º Distrito Policial de São Paulo.

Na data do episódio, a protetora recorreu ao suporte da 99, mas afirma que teve contato de equipe da empresa somente no dia seguinte. “Passamos a noite inteira buscando suporte, que não valeu de nada. Entraram em contato mais de 12 horas depois e não foram nada humanos. Ele (motorista) abandonou a gata lá e quero saber o que será feito. Vou até o final”, disse Eveline, no vídeo da denúncia.

O Diário tentou contato com a cliente que informou ter encontrado a gata, sem retorno até o fechamento da edição. Protetoras da Resgatinho buscam, agora, informações sobre quem adotou a felina.

Questionada sobre os procedimentos adotados em relação ao abandono da gata por motorista do aplicativo, a 99 afirmou lamentar o ocorrido. “Assim que a denúncia foi recebida, bloqueamos o motorista até que o caso seja esclarecido pelas autoridades competentes. A empresa está realizando o acolhimento e suporte de forma humanizada, mas com a consciência de que isso não diminui a dor perante o que aconteceu. A 99 também segue à disposição para colaborar com a apuração da polícia e da justiça, se necessário”.