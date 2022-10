GM demite em São Caetano e leva a produção do Onix para a Colômbia

Tomaz de Alvarenga

Do Diário do Grande ABC



26/10/2022 | 08:31



Após o fechamento das fábricas da Ford (em 2019), do anúncio da transferência da unidade da Toyota para o Interior (há alguns meses), além de demissões já anunciadas da planta da Mercedes-Benz para o final deste ano, o preocupante processo de desindustrialização do Grande ABC pode ter uma nova página em breve. Desta vez não em São Bernardo, mas em São Caetano.

A partir desta sexta-feira (28), a GM (General Motors) vai transferir a produção do Onix, modelo inicialmente feito na cidade, para Bogotá, na Colômbia. Com a medida, a direção alega buscar dar espaço para as fabricações do SUV Tracker (utilitário-esportivo) e Nova Montana. Porém funcionários temem novas demissões.

Essa é a segunda modificação na fábrica da Avenida Goiás, no bairro Santa Paula, divulgada pela empresa nesta semana.

Na terça-feira, o Diário noticiou a divisão das produções regionais do SUV Tracker com a fábrica da província de Santa Fé, na Argentina. A justificativa é a tentativa de ampliar a capacidade produtiva com o propósito de suprir as exigências dos mercados nacionais e internacionais. As primeiras unidades já chegaram no Brasil neste mês.

Os modelos argentinos, vendidos a partir de R$ 118,5 mil, serão exportados para países sul-americanos.

De acordo com um funcionário da GM que terá nome preservado, a empresa também comunicou que a produção do Onix permanecerá em São Caetano até sexta-feira. "Eles vão fazer na Colômbia. Só uma plataforma aqui para (produzir) o SUV Tracker não está dando conta", relatou.

O trabalhador também comentou que os metalúrgicos desta linha de produção estão sendo demitidos.

Informação confirmada por Aparecido Inácio da Silva (Cidão), presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico e Eletrônico, Siderúrgicas, Veículos e de Auto Peças de São Caetano. De acordo com o sindicalista, "neste mês cerca de 20 funcionários já foram demitidos. Nós estamos tentando reverter. Elas (as demissões) não estavam previstas. A empresa diz que estão relacionadas por não haver mais banco de horas. Vamos conversar com eles amanhã (hoje)".

Apesar disso, a GM afirma que as alterações especificamente relacionadas ao Chevrolet Tracker são decorrentes do sucesso comercial e da crescente demanda na América do Sul.

"A empresa segue trabalhando para fortalecer sua estratégia de produção e exportação de produtos, tornando-a mais flexível e dinâmica. Com isso, desde o fim de julho, o modelo vem sendo feito também na fábrica de Rosário, na Argentina, em adição ao complexo de São Caetano, no Brasil", afirmou a companhia em nota oficial.

Até o fechamento desta edição, a GM não se pronunciou sobre o término da produção do Onix no Grande ABC. E nem sobre as demissões.

A Prefeitura de São Caetano não respondeu à reportagem.