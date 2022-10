Bolsas da Ásia fecham em alta, após ganhos em NY e posse de novo premiê britânico

26/10/2022 | 07:18



As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, 26, após Wall Street acumular ganhos pelo terceiro pregão consecutivo e o Reino Unido ganhar um novo primeiro-ministro. O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,67% em Tóquio, a 27.431,84 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1% em Hong Kong, a 15.317,67 pontos, o sul-coreano Kospi teve ganho de 0,65% em Seul, a 2.249,56 pontos, e o Taiex garantiu alta de 0,50% em Taiwan, a 12.729,05 pontos.

Na terça-feira, as bolsas de Nova York tiveram sólidos ganhos pelo terceiro pregão seguido, ainda sustentados por esperanças de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) possa moderar o ritmo de seus aumentos de juros no fim do ano e também por balanços de grandes empresas americanas.

Já no Reino Unido, o ex-ministro de Finanças Rishi Sunak assumiu formalmente na terça como primeiro-ministro, trazendo alívio aos mercados globais após a abrupta renúncia de sua antecessora, Liz Truss.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,78% hoje, a 2.999,50 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,79%, a 1.957,92 pontos, recuperando-se de perdas recentes em meio a sinais de que Pequim poderá gradualmente relaxar sua política de "covid zero" após o fim do Congresso do Partido Comunista chinês.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul. O S&P/ASX 200 teve modesto ganho de 0,18% em Sydney, a 6.810,90 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.