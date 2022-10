Roberto Jefferson é transferido para o presídio de Bangu 8, no Rio

25/10/2022 | 09:34



O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) foi transferido na noite desta segunda-feira, 24, para o presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, no Complexo de Gericinó, no Rio. A transferência foi determinada pela Justiça após ele passar por audiência de custódia durante a tarde.

Jefferson foi preso no domingo (23) em sua casa na cidade de Comendador Levy Gasparian, na região da Costa Verde fluminense. Ele cumpria prisão domiciliar naquele endereço desde o início do ano, mas o benefício foi revogado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o ex-deputado descumprir diversas medidas cautelares, além de ofender a honra da ministra Cármen Lúcia.

Assim que os agentes da Polícia Federal chegaram ao endereço, Roberto Jefferson os recebeu com tiros de fuzil e lançamento de granadas. Dois agentes acabaram feridos. Com isso, o ex-deputado acabou preso em flagrante e indiciado por quatro tentativas de homicídio.