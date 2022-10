Ana Hickmann processa empresa por uso indevido de imagem e pede indenização de 48 mil reais

25/10/2022 | 08:11



É eita atrás de vixe! Ana Hickmann entrou na justiça contra a New PJ Assessoria Empresarial. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a apresentadora alega que a empresa em questão teria usado sua imagem sem autorização nas redes sociais.

Ainda de acordo com Hickmann, a New PJ teria usado fotos suas para passar maior credibilidade em relação aos produtos vendidos. Em nenhum momento, ela teria fechado contratos de divulgação com a empresa, muito menos teria conhecimento de que suas imagens seriam usadas dessa maneira.

Devido a situação, Ana pediu na Justiça que as publicações sejam apagadas, com multa de mil reais por cada dia de descumprimento. Como também uma indenização de cerca de 48 mil reais por danos morais.

Eita!