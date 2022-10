Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas cai a 84,3 em outubro

25/10/2022 | 07:39



O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu marginalmente entre setembro e outubro, de 84,4 para 84,3 pontos, permanecendo no menor nível desde maio de 2020, uma vez que é esperado um inverno desafiador em meio à crise energética que aflige a Europa, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 25, pelo instituto alemão Ifo.

O resultado de outubro, porém, ficou bem acima da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam queda do indicador a 83,6 pontos. A leitura de setembro foi ligeiramente revisada para cima, de 84,3 pontos originalmente.

"A economia alemã vai enfrentar um inverno difícil", comentou o presidente do Ifo, Clemens Fuest. As companhias estão menos satisfeitas com os negócios atuais, enquanto suas expectativas melhoram, afirmou.

O chamado subíndice de condições atuais do Ifo diminuiu de 94,5 pontos para 94,1 pontos no mesmo período. Por outro lado, o subíndice de expectativas econômicas avançou de 75,3 pontos em setembro para 75,6 pontos em outubro.

A pesquisa mensal do Ifo envolve cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção. Fonte: Dow Jones Newswires.