Com câncer, Simony desabafa sobre queda de cabelo: É muito triste para uma mulher

23/10/2022 | 12:10



Barra pesada! Desde que anunciou o diagnóstico de câncer no intestino, em agosto desde ano, Simony tem compartilhado os altos e baixos do processo de tratamento. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, no Domingo Espetacular, a cantora desabafou sobre a queda de cabelo.

- Eu fiz a quimio e, depois de 14 dias, meu cabelo começou a cair. E essa parte é muito difícil. É muito triste para uma mulher. Não adianta. Cabelo cresce, mas é uma junção de coisas.

Simony teve a ajuda do filho, Ryan Benneli, de 21 anos de idade, para raspar a cabeça.

- Ele tirou. Chorou, eu chorei. Hoje eu não choro mais, mas têm dias que eu não estou a fim de levantar, por exemplo.

Recentemente, a artista celebrou a regressão da doença, revelando nas redes sociais que o câncer diminuiu mais de 50%. Contudo, as sessões de radioterapias ainda serão necessárias.