Flu e Bota se enfrentam de olho em vaga na Libertadores

23/10/2022 | 09:51



Fluminense e Botafogo protagonizam, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (23) no estádio do Maracanã, mais um Clássico Vovô, desta vez válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite este jogão de bola ao vivo.

O Tricolor das Laranjeiras chega motivado ao clássico, após vitória de 3 a 0 sobre o Avaí no último domingo (16). A intenção da equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz é alcançar mais um triunfo para garantir uma vaga direta para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

Outro motivo que anima a torcida do Fluminense é que a equipe é um dos melhores mandantes da atual edição da competição. E um dos responsáveis por este bom momento é o volante Martinelli, que espera um grande clássico: “Acredito que quem entrar dará seu melhor. Clássico sempre é decidido no detalhe. Temos que entrar focados e buscar os três pontos”.

O zagueiro Nino voltou a treinar após ficar fora da partida com o Avaí e deve ser titular no Clássico Vovô. Assim, o Fluminense deve entrar em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli, Yago Felipe e Ganso; Jhon Arias e Cano.

Já o Botafogo tem a seu favor o bom retrospecto jogando fora de casa. O Glorioso não perde como visitante há quase três meses e conquistou a maior parte dos seus pontos na competição fora de casa.

Para um jogador a partida tem um significado especial, o meio-campista Eduardo, que já defendeu o Fluminense por um breve período, em 2009: “Eu era muito jovem [quando defendi o time das Laranjeiras], tinha 18 para 19 anos. Tenho gratidão pelo Fluminense pelo período que passei, mas agora visto a camisa do Botafogo e farei de tudo para vencer o jogo”.

Diante do Tricolor, o Glorioso não poderá contar com o meio-campista Tchê Tchê, que está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo diante do Internacional. Outra novidade é o retorno do zagueiro Victor Cuesta, que não enfrentou o Colorado por questões contratuais.

Assim, a provável escalação do Botafogo é: Gatito Fernández; Daniel Borges, Adryelson, Cuesta e Marçal; Del Piage, Gabriel Pires e Eduardo; Victor Sá (Jeffinho), Júnior Santos e Tiquinho Soares.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, deu Fluminense no Clássico Vovô. Um bonito gol do zagueiro Manoel definiu a partida. Nos últimos dez jogos entre as equipes, o Tricolor tem ampla vantagem: sete vitórias, dois empates e uma derrota.