China: presidente antes de Xi, Hu Jintao é retirado de cerimônia do Partido

22/10/2022 | 11:30



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o ex-presidente da China e uma das principais lideranças em Pequim, Hu Jintao, sendo retirado da cerimônia que encerrou hoje o Congresso do Partido Comunista.

No vídeo, dois funcionários do governo pedem que Hu se retire de seu assento e tentam escoltá-lo para outro local do Grande Salão do Povo, onde aconteceu o evento. De início, ele aparenta não entender o pedido e resiste. Autoridades ao redor não interferiram.

Segundo repórteres que cobriam o Congresso in loco, uma ação do tipo é muito incomum. Hu Jintao foi o presidente chinês antes de Xi Jinping assumir a liderança do governo em 2012. O Congresso do Partido Comunista deste ano consolidou o poder de Xi ao conferi-lo um inédito terceiro mandato e aposentar várias das lideranças que atuavam como contraponto às suas visões.