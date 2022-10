Kevin Spacey é inocentado em processo de abuso sexual e advogados se pronunciam: Justiça foi feita

21/10/2022 | 11:11



Em apenas uma hora e 20 minutos de deliberação, o júri civil responsável por definir o veredito do caso de Kevin Spacey, chegou a conclusão de que o ator deveria ser inocentado das acusações por falta de provas.

Segundo informações publicadas pelo The News, o ator de House of Cards se livrou da pena de 40 milhões de dólares pedida por Anthony Rapp, por acusações de abuso sexual quando o também ator tinha apenas 14 anos de idade.

O ator de Star Trek denunciou Spacey em outubro de 2017 por assédio. Na época, Anthony disse que foi tocado em suas partes íntimas sem o seu consentimento, ele teria sido colocado em uma cama e segurado de forma sexualmente agressiva por Kevin. Este foi o primeiro relato de pelo menos outros 20 homens que também acusaram o ator de assédio e abuso sexual.

Na última quinta-feira, dia 20, Kevin Spacey pôde respirar livre pela primeira vez, já que foi inocentado deste primeiro caso. Apesar de já ter se desculpado publicamente, o ator revelou que aprendeu que não deve pedir desculpas por algo que não fez.

Os advogados da estrela de House of Cards ficaram responsáveis por fazer o primeiro pronunciamento oficial após a vitória na corte:

O Senhor Spacey está grato por viver em um país onde os cidadãos tem o direito a um julgamento com jurados imparciais que tomam as suas decisões baseadas nas evidências e não em rumores ou mídias sociais. E ele está profundamente agradecido por esse júri em particular. Este era um grupo altamente educado de seis mulheres e cinco homens, exceto um sem graduação universitária e a maioria com pós-graduação. O veredito deles foi rápido e decisivo. A justiça foi feita hoje.