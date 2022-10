Taylor Swift comenta boatos de noivado em faixa do novo álbum Midnights

21/10/2022 | 11:10



Sucesso saindo do forno! Assim que o relógio marcou o início desta sexta-feira, dia 21, Taylor Swift lançou o seu mais novo álbum, Midnights. A coletânea traz 13 faixas escolhidas a dedo pela cantora, retratando aspectos de sua vida como romance e imagem pública. Para representar a produção, ela escolheu a música Anti-Hero para ganhar um videoclipe descontraído.

E a cantora não ficou contente com apenas 13 faixas e resolveu preparar uma surpresa para os fãs. Às três horas da manhã, a artista fez uma publicação no Instagram para anunciar que estaria lançando sete músicas extras em seu novo álbum sob o título Midnights (3am Edition). As novas canções são The Great War, Bigger Than the Whole Sky, Paris, High Infidelity, Glitch, Would've, Could've, Should've e Dear Reader.

Na rede social, ela escreveu:

Surpresa! Eu penso em Midnights como um álbum conceitual completo, com aquelas 13 músicas formando uma imagem completa das intensidades daquela hora louca e mistificadora. No entanto! Havia outras músicas que escrevemos em nossa jornada para encontrar aquela mágica 13. Eu as chamo de faixas das três da manhã. Ultimamente, tenho adorado a sensação de compartilhar mais do nosso processo criativo com vocês, como fazemos com as faixas do From The Vault. Então são três da manhã e eu estou o dando a você agora.

Na coletânea Midnights, Taylor explora tópicos como amor, vingança e imagem pública - ela parece ter usado a faixa Lavender Haze para comentar os boatos de que estaria noia de Joe Alwyn. A cantora está em um relacionamento de seis anos com o ator britânico e sempre acaba sendo questionada se eles irão de casar em breve. Em uma parte da canção, ela canta:

Estou amaldiçoada se der a mínima para o que as pessoas dizem. A porcaria dos anos 1950 que eles querem de mim. Eu só quero ficar nessa névoa de lavanda. Tudo o que eles continuam me perguntando é se eu vou ser sua noiva. O único tipo de garota que eles veem é a de uma noite ou uma esposa.

Em várias músicas ao longo de Midnights, Swift dá uma espiada em sua história de amor e vida com Alwyn. Segundo informações da revista People, a estrela pop revelou que Lavender Haze foi especificamente inspirada em seu relacionamento.

Como casal, temos que evitar rumores estranhos, coisas de tablóides, e simplesmente ignoramos. Então essa música é sobre o ato de ignorar essas coisas para proteger as coisas reais.

Além disso, a loirinha fez questão de dedicar uma publicação nas redes sociais para agradecer a todos os que participaram da produção do álbum.

Midnights é um álbum selvagem e eu não poderia estar mais feliz que meu copiloto nesta aventura foi Jack Antonoff. Ele é meu amigo para a vida toda (presunçoso eu sei, mas eu aguento isso) e nós estamos fazendo música juntos por quase uma década. Estávamos brincando com ideias e escrevemos algumas coisas que amamos, mas Midnights realmente se uniu e fluiu para fora de nós quando nossos parceiros (ambos os atores) fizeram um filme juntos no Panamá. Jack e eu nos encontramos de volta a Nova York, sozinhos, gravando todas as noites, ficando acordados até tarde e explorando memórias antigas e meias-noites passadas. Tivemos a sorte de trabalhar também com nossos brilhantes colaboradores Sam Dew, Sounwave, Lana Del Rey, Jahaan Sweet, Keanu Beats, William Bowery e Zoe? Kravitz. Laura Sisk foi nossa excelente engenheira. A maravilhosa e sábia Beth Garrabrant tirou as fotos do álbum. Midnights é uma colagem de intensidade, altos e baixos e fluxos e refluxos. A vida pode ser escura, estrelada, nublada, aterrorizante, eletrizante, quente, fria, romântica ou solitária. Assim como Midnight. Que está fora agora.