Evento de rock reúne bandas no centro de SP

21/10/2022 | 07:05



No domingo, 23, a edição do Rock Fun Fest leva ao centro de São Paulo shows das bandas Noturnall, Supercombo, Detonautas, InDharma, Clash Bulldogs e Big Band Brasil Jazz Sinfônica, com entrada gratuita. A Noturnall, que conta com o vocalista Thiago Bianchi, o baterista Henrique Pucci, o baixista Saulo Xakol e o guitarrista americano Mike Orlando, vai aproveitar a passagem pela cidade para gravar DVD.

O grupo preparou uma superprodução, com atrações como a bateria giratória, na qual o baterista toca de ponta-cabeça, uma sessão acústica com velas no palco, show de laser e Thiago Bianchi aterrissando de tirolesa no palco.

"É preciso amar muito o rock e o heavy metal para realizar toda essa produção, algo raríssimo em um evento municipal. O povo merece ver um show produzido, digno, e gratuito", diz Bianchi.

O vocalista afirma que a banda pretende seguir com apresentações gratuitas. "É um projeto nosso, queremos fazer com as prefeituras do País. O heavy metal precisa encontrar seu público e o Brasil precisa cada vez mais de grandes produções que tragam bom entretenimento, que é o que o brasileiro merece, ainda mais com tudo o que está passando."

A banda Noturnall, que recentemente se apresentou no palco Rock District do Rock in Rio, tem registrado suas apresentações no Brasil e no mundo - como na Rússia - e, recentemente, gravou com o cantor Ney Matogrosso uma nova versão de O Tempo Não Para, de Cazuza. l

Dom. (23), 11h. Av. Ipiranga com R. 24 de Maio, centro. Gratuito.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.