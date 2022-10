William Carvalho é o novo técnico do vôlei de São Caetano

O vôlei do São Caetano/Energis 8 Brasil tem novo técnico: William Carvalho, de 67 anos. Ele é ex-levantador da seleção brasileira, da Geração de Prata nas Olimpíadas de Los Angeles-84, e foi contratado para assumir o lugar de Fernando Gomes.



Carvalho assume os treinamentos já na próxima segunda-feira (23) com o objetivo de vencer à estreia na Superliga Brasileira de Vôlei Feminino. A primeira partida dele à frente do São Caetano/Energis 8 Brasil na Superliga Feminina será dia 1º de novembro contra o Pinheiros, às 20h, no Ginásio Henrique Villaboim, na capital. Também jogam a Superliga as equipes do Minas, Abel Moda Vôlei, Sesi Bauru, Maringá, Brasília, Praia Clube, Sesc Flamengo, Osasco, Fluminense e Barueri.



“Estou muito feliz com o convite do Mauro Chekin, secretário de Esportes, Lazer e Juventude de São Caetano, porque sou da região e tenho ligações com ela. Conheço os integrantes da comissão técnica e espero poder ajudar na campanha da Superliga”, disse o novo técnico.

Medalha Olímpica

Em 1979, como jogador de vôlei pela equipe da Pirelli, William venceu oito campeonatos paulistas seguidos, de 1981 a 1988. Em 1982, sua geração começou a trilhar o caminho de sucesso, ao conquistar a medalha de prata no Mundial da Argentina (1982), perdendo a final para a fortíssima equipe soviética. O ápice foi nas Olimpíadas de Los Angeles-1984, quando, ao lado de Renan, Bernard, Xandó, Montanaro e Amauri, conquistou a medalha de prata, perdendo a final para os EUA (3x0). Participou de quatro Olimpíadas: Montreal-76, Moscou-80, Los Angeles-84 e Seul-88. Popularizou, com Montanaro, o saque Viagem ao Fundo do Mar, para rivalizar com o Jornada nas Estrelas de Bernard.