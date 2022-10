Obituário - 21 de outubro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/10/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Thereza Liberatori Lavieri, 88. Natural de Salto (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Shigueru Yokomi, 82. Natural de Promissão (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Juvenal Verchai, 81. Natural de Siqueira Campos (PR). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Segurança patrimonial aposentado. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Osvaldo Gasparoto, 78. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Vandalci Magela Barbosa, 76. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no Jardim Terles de Menezes, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Raimundo Souza, 75. Natural de Salvador (BA). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alberto Hideyo Noguchi, 65. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Paes Viajante, 47. Natural de Santo Amaro, Capital. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Myrna Gonçalves Ribeiro, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Benedito dos Santos, 82. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Iraci do Prado Oliveira, 75. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Isneide Davi Coelho, 67. Natural do Juazeiro do Norte (CE). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Ismar Leandro da Silva, 64. Natural de Alexandria (RN). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

DIADEMA

Antonio Rodrigues da Costa, 79. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonia Elita Pereira, 71. Natural de Cabrobó (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Valdivino Ribeiro da Rosa, 69. Natural de Guaraniaçu (PR). Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Ailza Antonia de Souza Santos, 69. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Jusso Yoshioka, 87. Natural de Promissão (SP). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Alaíde da Costa e Silva, 85. Natural de Aramirim, distrito de Açucena (MG). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Elizabete Maria de Almeida Domingues, 79. Natural de Cubatão (SP). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Vicente Elias Gonçalves, 71. Natural de Coimbra (MG). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.