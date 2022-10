Shakira lança música após separação e tem coração arrancado em vídeo

20/10/2022 | 11:10



Achou que era só a Taylor Swift quem lançava músicas após término? Claro que não! Shakira também decidiu abrir seu coração através de uma canção e lançou Monotonía, com um vídeo bombástico que chamou a atenção dos fãs.

Vale lembrar que a colombiana terminou seu casamento com Gerard Piqué no final de junho, após supostos casos de traição. E olha que tudo pode ter sido confirmado por ela no novo lançamento. Isso porque no vídeo da música, a cantora aparece sofrendo e chorando, com seu coração nas mãos por causa de um término doloroso. Mas não para por aí, a letra é também bastante sugestiva.

Na canção, Shakira deixa claro que tudo é sobre o fim de um amor avassalador, e que seu coração ainda está sangrando. Mas isso não foi nenhuma novidade para os fãs, já que toda a divulgação do single estava baseada em corações sangrentos e pisoteados.

O que realmente foi chocante, é a letra da música. No refrão, a colombiana diz que nada é culpa dela ou de seu amor, e joga o motivo do término nas costas da monotonia que envolve o casal.

Não foi culpa sua, e tão pouco minha. Foi culpa da monotonia. Nunca disse nada, mas isso me doía. Eu sabia que isso ia acontecer.

E aí, você acha que foi uma indireta para o jogador ou não?