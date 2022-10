Economia sustentável é tema de encontros na região

Da Redação



20/10/2022 | 09:42



A empresa Braskem e a startup Solos promovem a partir de hoje (20) a terceira edição do Braskem Recicla. Serão sete dias de eventos abertos ao público e promovidos no Parque Central de Santo André. Os encontros contam com ações de conscientização sobre sustentabilidade e meio ambiente. As atividades serão das 9h às 17h, na Rua José Bonifácio, na Vila Assunção.

As expectativas da organização projetam que até 26 de outubro sejam coletadas sete toneladas de resíduos e acumulados R$ 10 mil em renda aos catadores da cooperativa Cidade Limpa.

O objetivo é fortalecer a Agenda 2030 da ONU no Brasil, que traça metas globais de desenvolvimento sustentável. O evento será pautado em conceitos de mudanças de hábitos e economia circular. A programação inclui jogo de perguntas e respostas e mesa interativa sobre ciclo correto de descarte, além de espaços para desenhos e recebimento de materiais recicláveis.

Nas outras edições realizadas no Grande ABC, foram arrecadadas 15,5 toneladas de resíduos, gerando R$ 40 mil em renda para as cooperativas participantes. No Brasil já foram contabilizados 10 eventos, com coleta de 97 toneladas, R$ 200 mil em renda para cooperativas e 10 mil visitantes.