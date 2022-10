Na China, PBoC mantém taxas de referências de empréstimos para 1 e 5 anos

20/10/2022 | 07:39



O Banco do Povo da China (PBoC) anunciou nesta quinta-feira a manutenção das principais taxas de juros, em linha com expectativas do mercado. Apesar da desaceleração da segunda maior economia do planeta e o recente enfraquecimento do yuan, a instituição optou por uma postura de continuidade da política monetária. Em comunicado, o BC chinês informou que a taxa de juros de referência a empréstimos (LPR, na sigla em inglês) para 1 ano seguirá em 3,65%, enquanto a de 5 anos foi mantida em 4,30%. A LPR é uma referência composta por taxas praticadas por 18 bancos aos clientes. A maior parte dos novos empréstimos no país utiliza a LPR, particularmente de 1 ano, que é divulgada mensalmente.