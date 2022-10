Hong Kong anuncia programa de vistos para atrair talentos

19/10/2022 | 07:20



O governo de Hong Kong revelou nesta quarta-feira, 19, um novo esquema de vistos para atrair talentos globais, enquanto busca conter uma fuga de cérebros que arriscou seu status de centro financeiro internacional.

O chefe executiva do território chinês, John Lee, disse que o novo Top Talent Pass Scheme permitirá que aqueles que ganham um salário anual de 2,5 milhões de dólares de Hong Kong (US$ 318.472) ou mais e graduados das melhores universidades do mundo trabalhem ou busquem oportunidades na cidade por dois anos.

A tentativa de atrair talentos para Hong Kong ocorre enquanto centenas de milhares de moradores deixaram a cidade nos últimos anos, impulsionados por uma repressão política em andamento e liberdades diminuídas após a implementação de uma dura lei de segurança nacional, bem como rígidas restrições de controle do coronavírus.

Nos últimos dois anos, a força de trabalho da cidade encolheu em cerca de 140 mil pessoas, disse Lee. Ele também anunciou uma série de propostas - incluindo descontos fiscais e medidas flexibilizadas para contratação de estrangeiros - para aumentar a competitividade da metrópole, depois que as restrições do coronavírus afetaram a economia local e afastaram profissionais.

Os processos também serão simplificados para que as empresas empreguem estrangeiros em profissões designadas, com planos para criar uma nova força-tarefa para formular estratégias de recrutamento e fornecer suporte aos recém-chegados. Fonte: Associated Press.