James Corden é banido de famoso restaurante em Nova York e chef expõe comportamento abusivo do apresentador

18/10/2022 | 11:10



Deu ruim! James Corden, ator e humorista que parece estar sempre fazendo as pessoas rirem, cometeu algumas gafes que acabaram incomodando o dono do restaurante Balthazar, localizado em Nova York, nos Estados Unidos.

O apresentador do Late Late Show foi expulso do famoso restaurante e a informação foi publicada pelo próprio chef do estabelecimento, Keith McNally, na última segunda-feira, dia 17, em suas redes sociais. O cozinheiro aproveitou o espaço público de seu Instagram para compartilhar o longo relato e explicar quais foram os motivos que o levaram a tomar a drástica decisão.

James Corden é um comediante extremamente talentoso, mas um homem pequeno e cretino. É o cliente que foi mais abusivo aos garçons do Balthazar desde que meu restaurante foi aberto há 25 anos. Eu não costumo recusar a servir alguém, mas hoje me recusei a servir o Corden, começou Keith.

Na continuação do texto, o chef decidiu então revelar como a situação se desdobrou:

James Corden estava na mesa 61. Depois de comer o prato principal, Corden mostrou que tinha um cabelo no prato ao gerente, que pediu desculpas várias vezes. Corden foi extremamente maldoso com o gerente e disse: Nos dê outra rodada de drinks neste segundo. E cuide de todos os nossos drinks a partir de agora, se não vou escrever uma review horrível na internet ou algo assim.

Keith McKally ainda seguiu trazendo uma declaração de outro funcionário que teria sido mal tratado pelo apresentador. No caso que aconteceu dia 9 de outubro, James estava acompanhado de sua esposa, Julia Carey, mas nem isso o impediu de ser grosseiro.

Ele pediu por uma mesa lá fora. A maître os levou para a mesa 301. A senhora Corden pediu uma omelete de gema de ovo com queijo gruyere e salada. Poucos minutos depois de receberem a comida, James chamou o garçom, M.K., e lhe disse que havia um pouco de clara de ovo misturada com a gema. M.K. informou o gerente. A cozinha refez o prato mas, infelizmente, o enviou com batatas fritas em vez de salada. Foi quando James Corden começou a gritar com o garçom: Você não sabe fazer o seu trabalho! Você não sabe fazer o seu trabalho! Talvez eu devesse ir para a cozinha e cozinhar o omelete sozinho. M.K. se desculpou e levou o gerente à mesa. Ele devolveu o prato e depois disso ficou tudo certo. O gerente deu a eles champanhe promocionais para suavizar a situação. O gerente disse que Corden era agradável com ele, mas desagradável com os garçons. M.K ficou abalada mas, profissional que ela é, continuou a terminar o turno dela.