Viviane Araújo fala sobre dificuldade de treinar após nascimento do primeiro filho: Tudo depende do Joaquim

18/10/2022 | 08:10



Mamãe na ativa! Nesta segunda-feira, dia 17, Viviane Araújo usou suas redes sociais para fazer um desabafo. A musa revelou que, apesar de ter voltado com a academia e com os treinos, sua rotina não é mais a mesma. Segundo ela, está sendo mais difícil fazer as coisas na hora que quer por conta de Joaquim, seu primeiro filho.

- Hoje voltei a treinar, mas assim, é diferente, sabe? Agora é outra Viviane. Tudo mudou na minha vida. A rotina... Antes, eu me programava com horários e agora, isso não depende mais de mim, tudo depende do Joaquim. Tudo o que vou fazer depende dele, mesmo eu tendo ajuda, quero estar presente em tudo do meu filho, acompanhar todo o crescimento. Não tenho mais liberdade de fazer na hora que quero, tenho que me adaptar aos horários dele.

Apesar da nova responsabilidade estar deixando Viviane confusa, ela não vai desistir tão cedo de voltar para sua forma anterior. Ela falou sobre seu ganho de peso durante a gravidez e chamou as seguidoras para emagrecerem com ela.

- O que eu mais ouço das minhas seguidoras é que elas nunca têm tempo para treinar. Estou assim. Estou tendo que me adaptar a essa minha nova rotina. Treinei a minha vida toda. Mas mesmo tendo todo esse histórico, meu corpo mudou muito, a composição corporal mudou. Hoje estou mais flácida, tenho mais celulite... Quero voltar a ter o meu corpo de antes, mas preciso de disciplina e foco. Isso que eu queria compartilhar com vocês porque vejo muita seguidora minha não tendo esse foco. Não, gente, vamos ter foco. Na gravidez ganhei 14 quilos e em uma semana já tinha perdido nove quilos. Agora já perdi 12 quilos e faltam dois quilos para voltar mesmo ao meu peso, mas não é o mesmo corpo. Minha composição muscular era maior, minha massa magra era maior. Isso tudo perdi com a gravidez, mas tenho memória muscular muito boa. Talvez eu consiga voltar a ter meu corpo de antes se eu tiver um foco. Esses dois quilos podem ir embora facilmente daqui umas semanas, mas quero voltar a ter a composição corporal de antes, corpo mais firme e com menos celulite.

Vem aí Viviane maromba?