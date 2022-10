Roma vence Sampdoria, ultrapassa Lazio e assume 4º lugar no Campeonato Italiano

17/10/2022 | 16:09



A Roma aproveitou o empate da Lazio com a Udinese no último domingo e ultrapassou a rival nesta segunda-feira, ao vencer a lanterna Sampdoria por 1 a 0, no Estádio Luigi Ferrari, em Gênova. O triunfo válido pela décima rodada do Campeonato Italiano levou o time comandado por José Mourinho ao quarto lugar, com 22 pontos, um a mais que a Lazio, agora dona da quinta colocação.

As primeiras rodadas da liga italiana têm sido de muito equilíbrio, tanto que a distância da Roma para o líder Napoli é de quatro pontos. Entre eles, estão Atalanta, em segundo, com 24, e Milan, em terceiro, com 23. Os próximos adversários dos romanistas serão justamente os napolitanos, em duelo marcado para as 15h45 (horário de Brasília) de domingo.

No encontro desta segunda com a frágil Sampdoria, que ainda não venceu no campeonato e somou apenas três pontos, a Roma abriu o placar cedo. O cronômetro marcava apenas sete minutos quando a arbitragem de vídeo concluiu que houve um toque de mão de Alex Ferrari dentro da área. O árbitro marcou pênalti e Lorenzo Pellegrini converteu a cobrança.

O gol foi especial para Pellegrini, pois ele estava celebrando seu 200º jogo no Campeonato Italiano. "Hoje foi uma grande vitória, não por causa do pênalti ou do desempenho no primeiro tempo, mas porque mostramos que nossa determinação em vencer é algo realmente impressionante", comentou o meio-campista depois da partida.

Jogando em casa, a Sampdoria tentou dar alguma resposta à torcida e teve alguns lances no campo de ataque, porém sem efetividade. No segundo tempo, voltou a sofrer mais na defesa e teve de contar com boas defesas do goleiro Emil Audero para evitar que a bola entrasse após finalizações perigosas de Andrea Belotti e Zaniolo.