Eldorado 700 kHz. No centenário do rádio... ...notas sobre o auge da emissora... ...e o que aconteceu com o seu prefixo

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/10/2022 | 12:15



Escreveu Tininho:

Tenho arquivos que me custaram anos de pesquisas, referente à Rádio Eldorado AM (que não existe mais).

Neste ano do centenário do rádio, penso que “Memória” poderia veicular alguma coisa.

O Milton Parron adorou os arquivos. Veiculará em programas de 2023, que, segundo ele, é o verdadeiro ano do centenário do rádio.

INAUGURAÇÃO

Arquiteto Tininho nos enviou o noticiário veiculado pelo jornal “O Estado de S. Paulo” referente à inauguração da Rádio Eldorado, ocorrida em 4 de janeiro de 1958.

PROGRAMAÇÃO

Eldorado entrava ao ar às 7h30 da manhã com o programa “Música de Concerto”, encerrando à meia-noite tocando música popular norte-americana.

De meia em meia hora, programas com música ligeira orquestral, música latino-americana, um cantor por dia, MPB, novidades em disco, música da Europa, canções de todo o mundo, uma orquestra por dia, cantores do povo, música de cinema e até mesmo música boliviana.

NOTICIÁRIO

Nos intervalos, notícias de cinco minutos e jornais de, no máximo, meia-hora.

Aos sábados, tardes esportivas musicais.

NOMES

Entre locutores e apresentadores, a Eldorado apresentou, nos primeiros anos, Luiz Sérgio Costa Machado, Antonio Casali, Antonio Marcos, Antonio Augusto Garneiro, José Carlos Staff, José de Ávila Barroso, Mario Lima, Sérgio Viotti, Geraldo Barreto, Ivan Machado de Assis e Rubens de Falco.

ESPECIAIS

“Cinco Minutos” com Paulo Autran.

“Jazz”, com Jô Soares, com quem atuava o técnico de som Marcelo Duarte, de Santo André, preferido do apresentador.

SÃO CAETANO

Milton Andrade, dramaturgo e ex-presidente da Fundação Pró-Memória de São Caetano, também atuou como locutor na Rádio Eldorado.

O tempo passa...

Eldorado, Estadão;

Nossa Rádio;

Rádio Feliz;

Rádio Massa FM.

Texto: Geraldo Nunes (*)

A Rádio Eldorado AM (700 kHz) levou ao ar, em suas primeiras décadas, uma programação diferenciada das demais emissoras.

No ar a impressão que se tinha era que todos os locutores pareciam ser donos de uma mesma voz. Ao se dirigir aos ouvintes buscavam falar macio, de modo sereno, calmo e agradável. Expressavam tranquilidade nas palavras, fosse qual fosse o acontecimento que movimentasse a opinião pública.

Nomes surgidos na emissora se tornaram depois conhecidos do grande público, casos de Boris Casoy e Willian Bonner. Locutores bem conhecidos no meio publicitário também passaram lá, entre os quais Mário Lima, Wellington de Oliveira, Antônio Casale, José Augusto Arnelas, Rose de Oliveira, Paula Moraes, Edinho Moreno e Nivaldo Prieto.

Em 1982, a Rádio Eldorado AM iniciou uma mudança em seus rumos, deixando de lado a programação musical que passou a ser assunto da coirmã em FM e até usou por uns tempos, até que todos se acostumassem com a mudança, a sigla Nova Eldorado AM.

Os tradicionais locutores foram dispensados e se deu prioridade exclusiva ao jornalismo.

A Rádio Eldorado AM, 700 kHz, mudou de nome em 2011. Passou a se chamar Rádio Estadão, juntamente com a FM 92,9 mHz, numa tentativa de sobrevivência.

Não houve jeito. A emissora em AM ainda operava, mas foi adquirida pelo missionário R. R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, que deu a ela nova roupagem e a rebatizou com o nome “Nossa Rádio”.

“Nossa Rádio” ainda opera nos 700 kHz da antiga Rádio Eldorado. Fiz essa checagem simplesmente ligando um radinho de pilha que tenho aqui em casa. Por coincidência quando liguei, entrou um anúncio dizendo que também já operam na frequência 88,5 FM. Ao ouvir essa informação, conclui que iniciaram seu processo de migração do AM para o FM que vem acontecendo nas emissoras, por decisão da Anatel.

Quanto à Rádio Feliz, de uma igreja evangélica, que arrendou a frequência 92,9 FM quando a Rádio Estadão encerrou suas atividades, esta saiu do ar.

O prefixo 92,9, entretanto, foi adquirido pelo empresário Carlos Massa que é o apresentador de TV Ratinho e está no ar com o nome Rádio Massa FM, desde setembro de 2019.

Vale lembrar que a Rádio Eldorado FM segue no ar operando na frequência 107,3 FM em parceria com a Fundação Brasil 2000.

(*) Geraldo Nunes. Jornalista. Fez história no Rádio de São Paulo. Menino, cantou na Rádio Independência, de São Bernardo. Formado em jornalismo pela Metodista, trabalhou em várias emissoras. Projetou-se como repórter aéreo da Eldorado e com um programa clássico de memória: “São Paulo de Todos os Tempos”.

Crédito das fotos 1 e 2 – Pesquisa e divulgação: Euclydes Rocco Filho

PRIMÓRDIOS. Eldorado, com início das transmissões em 4 de janeiro de 1958 e encerramento em AM em 24 de maio de 2015

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 17 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1973

DIADEMA – Ricardo Putz, candidato a prefeito, filmava a cidade com cenas dos seus contrastes.

O cineasta Brancatto declarava: “é quase impossível acreditar que uma cidade, conhecida como industrializada e apontada pelo Censo 1970 como a que mais cresceu no Brasil nos últimos cinco anos, ainda tenha tanta miséria.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 17 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8207

MANCHETE – Fraude na Prefeitura de Diadema atinge 2 bilhões de cruzeiros, dinheiro que foi desviado para pagamento a 58 funcionários-fantasmas.

HOJE

Dia Nacional do Profissional de Propaganda

Dia do Eletricista

Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira

Dia Nacional da Vacinação

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza

Dia da Agricultura

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Abatiá (PR), Amajari, Cantá, Pacaraima, Rorainópolis e Uiramutã (Roraima), Cascavel e Jucás (CE), Ibititá e Irará (BA) e Piraí (RJ).

SANTOS DO DIA

Inácio de Antioquia

Rodolfo

Oseias (profeta)