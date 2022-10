Ceni avalia temporada do São Paulo: 'Foi acima do que esperávamos'

17/10/2022 | 06:30



Em clima de fim de temporada, Rogério Ceni ainda não confirmou se vai permanecer no São Paulo em 2023, mas já faz uma avaliação de 2022. Para o treinador, o ano do clube paulista superou as expectativas iniciais, apesar da derrota recente na final da Copa sul-americana.

"Se eu tivesse que fazer um planejamento... o São Paulo chegou na final do Campeonato Paulista, da Copa Sul-Americana, na semifinal da Copa do Brasil. É acima do que a gente esperava. Mas, em se tratando da oportunidade que tínhamos, passa a ser um ano sem títulos", diz o treinador, ainda sem conseguir digerir a derrota na final da Copa Sul-Americana.

A decisão contra o Independiente Del Valle, no dia 1º deste mês, era a grande aposta do clube para terminar o ano com um troféu internacional e, de quebra, com a vaga assegurada na Copa Libertadores de 2023. "Foi um ano de competitividade muito alta, muito mais do que o ano anterior. Mas faltou o título, infelizmente."

Para Ceni, a ausência de um troféu na temporada não pode ser a referência na avaliação do ano do São Paulo. "Muitas vezes analisamos pelo resultado, mas temos que ver o contexto. Não deixamos de competir contra ninguém. Só lamento a final da Sul-Americana, que não conseguimos trazer para o São Paulo."

O treinador defendeu sua estratégia de priorizar as competições de mata-mata, como Copa do Brasil e a Sul-Americana, em detrimento do Brasileirão. "Lamento muito quando nós vimos que a Sul-Americana era a grande chance de título, dedicamos toda força à ela. Abrimos mão no Brasileiro em algumas rodadas. Não podíamos abrir mão de jogar as Copas."

Sobre 2023, Rogério Ceni reiterou que ainda não confirmou sua permanência no cargo para a próxima temporada. "A definição vai ficar para o fim do ano. Acho melhor aguardar pelo fim da temporada para ter uma noção exata do que é possível fazer", disse. "Gosto daqui, gosto de trabalhar aqui. Espero que dê tudo certo para seguir."

Sem conseguir a vaga direta na Libertadores por meio do título da Copa Sul-Americana, o São Paulo busca agora reagir para se classificar para a principal competição continental de clubes através do Brasileirão. O time ocupa no momento a 11ª colocação, com 41 pontos, a três posições do eventual G-8, que deve se formar por conta da participação dos times do G-6 nas finais da Copa do Brasil e da própria Libertadores.