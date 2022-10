Haddad se compromete a aumentar salário mínio paulista a R$ 1.580

Da Redação



16/10/2022 | 09:43



Atrás nas pesquisas de intenção de voto neste segundo turno, o candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, participou ontem de duas caminhadas com apoiadores na Capital. Entre as propostas apresentadas, ele se comprometeu a reduzir a carga tributária do Estado e a corrigir o salário mínimo paulista já em seu primeiro mês de governo. Entretanto, não disse aonde vai buscar os recursos para cumprir a promessa.

“Em janeiro de 2023, o salário mínimo vai para R$ 1.580 e o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da carne vai ficar zero para você voltar a comer churrasco no fim de semana. Não só o da carne, mas da cesta básica também”, prometeu o candidato na comunidade de Heliópolis, emolundo discurso do padrinho político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

À tarde, Fernando Haddad participou de uma caminhada pelo Dia do Professor, que teve início na Avenida Paulista e se encerrou na Praça da República, no Centro, onde, em frente à sede da Secretaria de Estado da Educação, o petista disse que vai rediscutir decreto do governo que determinou contribuição de até 16% sobre valores recebidos por aposentados e pensionistas.

“Primeira coisa que vamos fazer em janeiro é abrir mesa de negociação para a gente colocar fim ao mal que foi cometido contra a categoria”, declarou. Levantamento do instituto Paraná divulgado na sexta-feira coloca Tarcísio com 56% dos votos válidos, contra 44% do petista. Pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com código SP-09289/2022.