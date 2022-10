Tarcísio intensifica busca por voto no Grande ABC no segundo turno

Da Redação



16/10/2022 | 09:39



Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve voltar a São Bernardo nesta terça-feira para encontro com lideranças de vários segmentos econômicos do Grande ABC. A agenda está marcada para o meio-dia, no salão nobre da Associação dos Funcionários Públicos, no Centro. É a segunda agenda do candidato ao governo do Estado na cidade neste segundo turno das eleições – na quinta-feira à noite, ele participou de encontro com religiosos.

Após terminar o primeiro turno com 132.925 votos a menos que seu concorrente Fernando Haddad (PT) no Grande ABC, o candidato do Republicanos decidiu intensificar sua aproximação com a região. Além de se comprometer com obras emblemáticas, como a implantação do Metrô, via Linha 20-Rosa, Tarcísio de Freitas declarou, em sua recente visita a São Bernardo, que “seria ótimo” contar com um representante das sete cidades em seu secretariado em caso de vitória no dia 30.

Os convites para o evento de terça-feira começaram a ser distribuídos ontem e trazem a chancela de sete entidades, entre elas a Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo) e o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC). A pauta do encontro prevê a apresentação de ideias e propostas de Tarcísio para o desenvolvimento de São Bernardo e as demais cidades da região.

A região formou comitê suprapartidário, coordenado pelo prefeito andreense Paulo Serra (PSDB), para dar a vitória a Tarcísio no dia 30 – no primeiro turno, ele só venceu em São Caetano.