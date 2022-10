Rins vence etapa da Austrália de MotoGP e Bagnaia assume liderança do Mundial

16/10/2022 | 08:55



Em uma corrida cheia de surpresas, Alex Rins roubou a cena ao vencer a etapa da Austrália de MotoGP na madrugada deste domingo, no circuito de Phillip Island. Francesco Bagnaia, que liderava a prova até a abertura da volta final, acabou em terceiro lugar, atrás de Marc Márquez, e assumiu a liderança do Mundial de pilotos com 233 pontos. A disputa contou ainda com uma queda de Fabio Quartararo, agora segundo colocado na briga pelo título.

Novo líder do Mundial, Francesco Bagnaia esteve muito perto de deixar a Austrália com mais uma vitória. Com o terceiro lugar, porém, ele agora abre uma vantagem de 14 pontos para o rival francês restando duas provas para o fim da temporada.

"Quando vi o Fabio fora, tudo mudou na minha estratégia de corrida. O que ficou claro para mim foi não cometer erros. Nas últimas seis voltas fiquei com pneu dianteiro destruído. Estou muito feliz com essa terceira colocação que é muito importante para o campeonato", afirmou.

Satisfação de um lado, desilusão do outro. Essa é a mudança de perspectiva diante da situação de Fabio Quartararo. Depois de uma boa largada, quando chegou a ocupar o terceiro posto, o piloto da Yamaha cometeu um erro em que perdeu várias posições. Mas o pior ainda estava por vir. Restando 17 voltas, o francês caiu sozinho e abandonou a prova.

"Cometi um erro na curva e saí de lado. Tentei conservar os pneus para ultrapassar alguns pilotos, dei mais velocidade nas curvas e acabei caindo", lamentou.

Apesar da desvantagem de 14 pontos para Bagnaia, Quartararo disse estar vivo na disputa pelo título nesta reta final de campeonato.

"Faltam duas corridas e tudo pode acontecer. Temos que manter o ritmo e tentar ser o mais rápido possível" comentou o piloto que se mantém com 219 pontos na classificação.

A corrida contou ainda com um outro acidente. Alex Márquez perdeu o controle de sua moto e acabou acertando Jack Miller. Os dois foram para fora da pista e também tiveram que abandonar a prova.

Sétimo piloto diferente a vencer na temporada, Alex Rins disse que o primeiro lugar teve um sabor especial.

"Não acreditei que seria capaz de lutar pela vitória. Na minha cabeça, o objetivo era tentar terminar entre os cinco primeiros, mas quando vi que estava confortável, forcei o ritmo e consegui a ultrapassagem no fim da prova", comentou.

Os pilotos voltam às pistas no próximo domingo para a disputa da Etapa da Malásia, em Sepang, na penúltima corrida do calendário.

Confira o resultado da Etapa da Austrália

1. Alex Rins (Suzuki) - em 40min50s654

2. Marc Marquez (Honda) - a 0s186

3. Francesco Bagnaia (Ducati) - a 0s224

4. Marco Bezzecchi (VR46) - a 0s534

5. Enea Bastianini (Gresini) - a 0s557

6. Luca Marini (VR46) - a 0s688

7. Jorge Martin (Pramac) - a 0s884

8. Johann Zarco (Pramac) - a 3s141

9. Aleix Espargaró ( Aprilia) - a 4s548

10. Brad Binder (KTM) - a 5s940

11. Pol Espargaró (Honda) - a 11s048

12. Miguel Oliveira (KTM) - a 13s606

13. Cal Crutchow (Yamaha) - a 13s890

14. Darryn Binder (Yamaha) - a 14s526

15. Remy Gardner (KTM) - a 19s470

16. Raul Fernandez (KTM) - a 20s645

17. Maverick Viñales (Aprilia) - a 22s167

18. Joan Mir (Ducati) - a 23s489

19. Tetsuta Nagashima - a 39s618

20. Fabio Di Giannantonio - a 39s633

Não terminaram a corrida - Franco Morbidelli(Yamaha)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Jack Miller(Ducati)

Alex Márquez (LCR)