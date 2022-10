Agentes da PRF envolvidos na morte de Genivaldo são presos

Da ABr



15/10/2022 | 09:23



Estão presos os três agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, ocorrida em maio durante abordagem da PRF no município de Umbaúba, no sul do estado de Sergipe. Eles se apresentaram na manhã de ontem à Polícia Federal (PF). Os três já se submeteram à audiência de custódia e seguiram para a prisão.

A Justiça Federal em Sergipe decretou, na quinta-feira (13), a prisão dos três policiais. O magistrado Rafael Soares Souza proferiu decisão após o MPF(Ministério Público Federal), em Sergipe, pedir a prisão, além de denunciá-los pelos crimes de abuso de autoridade, tortura e homicídio qualificado. No mês passado, a PF havia concluído o inquérito sobre o caso e entre ao Ministério Público, indiciando os três por abuso de autoridade e homicídio qualificado.

A morte de Genivaldo, ocorrida em maio, ganhou projeção nacional por causa das imagens veiculadas na internet, que mostram a vítima presa dentro de uma viatura esfumaçada. Genivaldo se debate com as pernas para fora enquanto um policial rodoviário mantém a tampa do porta-malas abaixada, impedindo o homem de sair.