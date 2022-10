Obituário - 16 de outubro de 2022

Ademir Medici

16/10/2022



SANTO ANDRÉ

Elvira Mariano Ramos de Melo, 92. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cyro Abe, 87. Natural de Bauru (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Urias Pedroso dos Santos, 85. Natural de Perdões (MG). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Álvaro Viviani, 82. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Helena Tonello Pereira dos Santos, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Lenir Pinheiro Silva, 79. Natural de Bilac (SP). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Conceição de Oliveira, 78. Natural de Braúnas (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha Moreira, 72. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Waldir Couto, 68. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Pintor. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Roberto Luccas, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Torneiro-mecânico. Dia 10. Crematório Vila Alpina.

Almir Donizeti Gardezan, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

João José de Espindola, 62. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Enaide Gonçalves Cordeiro da Silva, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Jacy Maria Barbosa, 53. Natural de Piatã (BA). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Cipriano, 50. Natural de Umuarama (PR). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Conferente. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Alzira Roverato Juliato, 95. Natural de Piracicaba (SP). Residia na Vila Arapuã, em São Paulo, Capital. Dia 10. Jardim da Colina.

Carmelita de Oliveira Carza, 88. Natural de Atalaia (AL). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

Luzia de Lima Guimarães, 81. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Toshiko Nakano Kajiura, 81. Natural de Pereira Barreto (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

Yoshiko Oyama, 81. Natural de Pedro de Toledo (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Divanir Furini, 76. Natural de Mauá. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Elly Sadae Kussumi, 76. Natural de Guararapes (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

Ivaldo Alves de Oliveira, 75. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Laércio Augusto Ramos, 68. Natural de Mendonça (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Arlindo Felix de Lima, 68. Natural de Águas Belas (PE). Residia na Vila Rute, em São Paulo, Capital. Dia 10, em São Bernardo. Horto da Paz, em Itapecerica da Serra (SP).

Edelson Isao Saito, 63. Natural de Londrina (PR). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Gedalva Lopes de Almeida, 61. Natural de Matias Lobato (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Júlio dos Anjos, 61. Natural de Entre Folhas (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Manoel Rodrigues da Silva, 56. Natural de Ibirapuã (BA). Residia no Alto do Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Júlio Sidney dos Santos, 87. Natural de Valinhos (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 10, em São Bernardo. Velado em São Caetano.

Aparecido Divino dos Santos, 77. Natural de Tambaú (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 10. Cemitério das Lágrimas.

Maria Solange de Oliveira Lacerda, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 10, em Santo André. Memorial Phoenix.

DIADEMA

Deici José Branco, 81. Natural de Olímpia (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Crematório Santa Catarina, em Jandira (SP).

Gurdulina Gonçalves Grande, 73. Natural de Valparaíso (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida de Paula, 69. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Inês da Silva Cruz, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Francisco Vieira Delfino, 48. Natural de São Luís Gonzaga do Maranhão (MA). Residia no Jardim Cipreste. Dia 10. Cemitério São Luís Gonzaga do Maranhão.

MAUÁ

Antonio Fernandez Arca, 87. Natural da Espanha. Residia no Jardim Haydee, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

Maria José da Silva Ferreira, 86. Natural de Camanducaia (MG). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 10. Cemitério São José.

Lícia Correia Viana, 83. Natural de Iepê (SP). Residia no Parque Andreense, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério São José.

Evani Fernandes, 76. Natural de Martinópolis (SP). Residia na Vila Zampol, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Osvaldo Prado de Oliveira, 69. Natural de Alfredo Marcondes (SP). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Diógenes Pereira da Silva, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio do Francês, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Edvaldo Leão Soares, 44. Natural de Ipirá (BA). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.