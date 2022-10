Osmar Prado encerra contrato com a TV Globo após sucesso em 'Pantanal'

13/10/2022 | 17:59



Osmar Prado deixou o elenco fixo da TV Globo após 49 anos na emissora. O ator, que viveu o personagem Velho do Rio, na novela Pantanal, foi dispensado devido à atual política da empresa, segundo a jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Foi em 1973 que Osmar Prado estreou na TV Globo, na novela Bicho do Mato, ainda exibida em preto e branco. Depois, o artista esteve no elenco da primeira versão de A Grande Família, entre 1972 e 1975. O ator fazia o papel do estudante politizado Júnior, terceiro filho do casal Lineu e Nenê, que na época, foram interpretados por Jorge Dória e Eloísa Mafalda. O personagem não foi reproduzido na versão recente do seriado (2001 a 2014).

Osmar também esteve no elenco de Roda de Fogo (1983), Renascer (1993), O Clone (2001), Chocolate com Pimenta (2003) e Cordel Encantado (2011).

Ao contrário do ator, outros atores de Pantanal tiveram seus vínculos de trabalho estendidos na emissora. Entre eles, Isabel Teixeira, a intérprete de Maria Bruaca. Ela já recebeu propostas para integrar Terra Vermelha, próxima novela das 21h; e Fuzuê, a segunda na linha de sucessão das tramas das 19h.

José Loreto e Bella Campos já estão em fase de preparação para Vai na Fé, trama das 19h que deve substituir Cara e Coragem em janeiro de 2023.