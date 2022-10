Vanessa Giácomo revela que se inspirou em amiga para viver Leonor em Travessia

13/10/2022 | 11:10



Na manhã desta quinta-feira, dia 13, Vanessa Giácomo participou virtualmente do Encontro com Patrícia Poeta. A atriz que está no ar em Travessia falou um pouco da sua personagem e revelou que se inspirou em uma amiga para viver a Leonor.

- Ela ficou sabendo, eu avisei que não seria 100% ela. Ela foi uma grande inspiração porque ela teve um relacionamento super abusivo no qual ela se culpou por esse cara ter ido embora da vida dela. Ela tem questões e ama demais, é muito tudo intenso também [...] o amor próprio eu acho que é importante pra gente, a gente precisa se reconhecer como uma pessoa especial.

Vanessa também falou sobre uma diferença dela com Leonor:

- Eu acho que sempre é um desafio gigante, eu acho a Leonor, as questões da vida dela, ela resolve de uma forma completamente diferente de como eu resolveria. Eu sou muito prática, não fico me culpando, eu peço desculpas, tento melhorar, disse.

Em seguida, ela falou que isso é uma questão da mulher mesmo:

- A gente sempre acha que temos culpa, por isso existem relacionamentos abusivos. Então são questões que muitas mulheres vivem e passam, eu acho tão importante tratar esse tema e falar dessa mulher.